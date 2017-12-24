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Hem PKK’nın hem de ’nün ’deki sözcüsü!

’nün her eyleminde en ön safta yeralan, 15 Temmuz ihanetinden sonra FETÖ’cü hainlerin meclisteki sözcülüğüne soyunan, PKK ile mücadelede Silahlı İnsansız Hava aracı (SİHA) kullanılmasından rahatsız olan ’li bu kez de darbeci FETÖ’cülerin duruşmalarda şov yapmasını engellemek için getirilen “ düzenlemesi”nden rahatsız oldu.

Hem PKK’nın hem de FETÖ’nün CHP’deki sözcüsü!

Van'da bir düğün salonunda yapılan İl Kongresi'ne katılan İstanbul Milletvekili

Tanrıkulu, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan KHK'larla ilgili açıklamalarda bulundu.

Daha önce de SİHA'ların teröristleri vurmasına karşı çıkan CHP'li vekil, 'cülerin tep tip elbise giyecek olmasından da rahatsız oldu.

"İNSANLIK ONURUNA AYKIRI"
Bugün 2 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlandığını, tutuklulara tek tip elbise getirildiğini ifade eden Tanrıkulu, "Tek tip elbise insanlık onuruna aykırıdır ve işkencedir." dedi.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar 17:49
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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enar enar

CHP'ye oy veren "Atatürk'çüler", "Kemalist'ler" ve "Mustafa Kemal'in Askerleri" bu adamın yaptıkları hakkında ne düşünüyorlar? Sezgin'e rağmen hâlâ CHP'ye oy vermeye devam edeceklerse ahirette Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yüzüne nasıl bakacaklar acaba?

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır1
cevapla 24.12.2017 18:14
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