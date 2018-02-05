Yerli enerji damgası

Dünyada enerji tüketiminin hızla artması karşısında, güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi artarken, Türkiye'nin enerji gündeminde de en ön sırada yerli enerji politikaları bulunacak. Küresel enerji tüketiminin 2040 yılına kadar yüzde 28 artacağı öngörülürken, Türkiye, bu artışa, 2018'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın liderliğinde oluşturulan stratejisi ve hükümetin yerli enerji politikası ile cevap vermeye hazırlanıyor.

Yerli kaynakları destekleyen politikalarla, Türkiye, enerjide 2018'e damga vuracak. Türkiye'nin ilk derin deniz sondajı, temeli atılan Akkuyu Nükleer Güç Santralı, Rüzgâr Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihaleleri ve yerli kömür teşvikleri 2018'in öne çıkan gündem başlıkları olacak. Bugünden başlayarak Türkiye'nin yerli odaklı enerji politikalarını derinlemesine ortaya koyacağız. Bakan Albayrak yerli enerji kaynaklarının geliştirilmesi konusundaki iddialı hedefleri daha önce Meclis'de şu ifadelerle ortaya koymuştu: "2019 sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretim santrallarının toplam kurulu gücünün 45 bin megavatın üzerine çıkarılmasını hedefliyoruz. Elektrik üretimi portföyünde rüzgâr enerjisinin önemli bir noktaya getirilmesi, güneş enerjisine dayalı kurulu gücün 2019 sonuna kadar 3 bin megavata çıkarılması ve jeotermal enerjiden elektrik üretimi açısından kurulu gücün 2019 sonunda 700 megavata çıkarılması hedeflenmektedir."