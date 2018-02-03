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'de değişen bir şey yok!

'nin genel başkanlık seçiminde ve yarıştı. Oylamanın tamamlanmasından sonra sandıklar açılarak oyların sayımına geçildi. Kılıçdaroğlu 790, İnce ise 447 oy aldı.

CHPde değişen bir şey yok!

'deki genel başkanlık seçimi, "mükerrer imza" tartışmaları arasında tamamlandı. Krizin gölgesindeki kurultayda 790 oy alırken 447'de kaldı.

CHP'nin 36'ncı Olağan Kongresinde oy verme işlemi 20.35'te başladı. Önce Genel Başkan adayı Muharrem İnce 4 numaralı sanıkta oyunu kullandıktan sonra delegelerle tokalaştı. CHP Genel Başkanı ve adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 22.20'de 1 numaralı sandıkta oy kullandı.

Görevliler tarafından 76 kabin ve 25 sandık yerleştirildi. Daha sonra bin 226 kurultay delegesi bulunan CHP'de oy verme işlemine geçildi.

Saat 23:00 sıralarında oy verme işlemi tamamlanarak sayıma geçildi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin yarıştığı seçimlerde, adaylar tüzük gereği genel başkan seçilebilmek için mevcut delegenin yarıdan bir fazlasının oyunu almaya çalışıyor.

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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi 23:39
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