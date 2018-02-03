CHP'nin 2 gün sürecek 36. Olağan Kurultayı başladı. 'Adalet ve Cesaret' temalı kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi, ikinci gününde ise 60 kişilik PM ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek. Kılıçdaroğlu ve İnce'nin adaylığı resmileşirken, Kocasakal ve Eminağaoğlu yeterli imzayı toplayamadıkları için adaylık yarışına dahil olamadı.

49 MÜKERRER İMZA İDDİASI

CHP'de 165 imza ile genel başkanlığa aday olan Muharrem İnce için verilen 165 imzadan 49'unun mükerrer olduğu ileri sürüldü.

"49 mükerrrer imza tespit edildi" iddiası doğrulanırsa İnce seçimde yarışamayabilir. Mükerrer imzaları saptayan Divan Kurulu, bu arada İnce'nin adaylık konuşması yapmasına da izin vermişti. İmzaları yeniden kontrol eden Divan Kurulu'nun son kararı bekleniyor.

​İmzaların geçerli olup olmadığı konusunda nasıl bir karar verileceğine Divan karar verecek. İnce, 49 kişi çıkarılırsa gerekli 127 imzayı toplayamayarak 115 imzada kalmış olacak.





KURULTAY DİVANI'NDAN AÇIKLAMA

Kurultay Divanı Yılmaz Büyükerşen konuyu Muharrem İnce'ye iletti. İmza incelemesi devam ediyor.

GÜRSEL TEKİN: ÇÖZÜLÜR

Muharrem İnce'nin mükerrer imzalar nedeniyle seçimde yarışamayacağı iddialarını yorumlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin şunları söyledi: "Aşılmayacak bir sorun değil. Çoklu adaylarda zaman zaman bilerek ya da bilmeyerek imza verilebiliyor. Bu isimlere hangi ismi seçtiği sorulacak. Sayın Genel Başkan'ı da tanıyorum. Büyük ihtimalle sorun çözülecek."