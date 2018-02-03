;
Yol Durumu
  1. Kudüs’ten Mehmetçik'e Afrin duası
  2. Deniz Baykal'ın dönüş tarihi belli oldu

kurultayı krizle başladı! Salonu terk etti

’nin () 36. olağan kurultayında ilk kriz baş gösterdi. Eski genel başkan salonu terk etti.

CHP kurultayı krizle başladı! Salonu terk etti

'nin () 36. Olağan Kurultay bugün başladı. Partililer sabahın erken saatlerinde Arena spor salonunu doldurdu.

İLK GERGİNLİK
Salonda ilk gerginlik ise bir grubun "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı atmasıyla yaşandı. Sloganın atılmasının ardından salonda son ses müzik açıldı.

KARAYALÇIN SALONU TERK ETTİ
Eski genel başkanlara salonda yer ayrılmadığı görüldü. davetliler arasında zor yer buldu. tepki gösterdi ve gitti.

Etiketler: , , , ,
  • 03 Şubat 2018, Cumartesi 11:56
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)
T&#220;RK MİLLETİ TÜRK MİLLETİ

Bu nasıl kongre plan yok proje yok.Tek yaptıkları,Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Akparti'ye saldırmak.Terör örgütleride aynısını yapıyor.Bu parti çamur atmaya programlanmış,milletçe bu partiye üzülüyoruz.2019 seçimlerinde chp tamamen silinecek.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.02.2018 20:02
mehmet-newyork mehmet-newyork

CHP neden secimleri kaybediyoruz,,neden sicrama yapamiyoruz,,,diye oturum yapmali ve de delegelerine sormali,,belki faydasi olur,,,tabii ki samimiyetle,,,,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 03.02.2018 17:11
ali g&#252;r ali gür

kör yılan gibi birbirlerini sokuyorlar.....millete faydamı gelir bunlardan....

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 03.02.2018 16:36
Serdar Serdar

Ne yazikki CHP nin icler acisi hali ortada, yazik cok yazik Ataturkun partisi e hallere dustu ne demisler korle yatan Şaşı kalkar bu mısal CHP nın de sonu pek ıyı degıl , bu kadroyla ve bu kafa ıle bunlar bırakın hukumet yonetıp sıyaset yapmayı , market bıle yonetemezler

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 03.02.2018 12:09
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar