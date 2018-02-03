CHP kurultayı krizle başladı! Salonu terk etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 36. Olağan Kurultay bugün başladı. Partililer sabahın erken saatlerinde Ankara Arena spor salonunu doldurdu.
İLK GERGİNLİK
Salonda ilk gerginlik ise bir grubun "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı atmasıyla yaşandı. Sloganın atılmasının ardından salonda son ses müzik açıldı.
KARAYALÇIN SALONU TERK ETTİ
Eski genel başkanlara salonda yer ayrılmadığı görüldü. Hikmet Çetin davetliler arasında zor yer buldu. Murat Karayalçın tepki gösterdi ve gitti.
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Bu nasıl kongre plan yok proje yok.Tek yaptıkları,Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Akparti'ye saldırmak.Terör örgütleride aynısını yapıyor.Bu parti çamur atmaya programlanmış,milletçe bu partiye üzülüyoruz.2019 seçimlerinde chp tamamen silinecek.
CHP neden secimleri kaybediyoruz,,neden sicrama yapamiyoruz,,,diye oturum yapmali ve de delegelerine sormali,,belki faydasi olur,,,tabii ki samimiyetle,,,,,
kör yılan gibi birbirlerini sokuyorlar.....millete faydamı gelir bunlardan....
Ne yazikki CHP nin icler acisi hali ortada, yazik cok yazik Ataturkun partisi e hallere dustu ne demisler korle yatan Şaşı kalkar bu mısal CHP nın de sonu pek ıyı degıl , bu kadroyla ve bu kafa ıle bunlar bırakın hukumet yonetıp sıyaset yapmayı , market bıle yonetemezler
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