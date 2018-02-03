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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ile görüştü. Gündem Afrin harekatı ile Soçi zirvesi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı , Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. İki lider arasında yapılan görüşmede, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı ve Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi hakkında görüş teatisinde bulunmanın yanı sıra ikili ilişkilere de değinildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin herhangi bir ülkenin toprağında gözü olmadığına dikkati çekerek, Zeytin Dalı Harekatı'nın Afrin'i -, gibi terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini vurguladı. Harekat hakkında bilgi paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, PYD/YPG terör örgütünün ve illerine roket saldırıları düzenlediğini aktardı. İki lider, Suriye'deki siyasi süreç başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkilere dair konularda yakın temasta olma hususunda mutabık kaldılar.
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi 23:02
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