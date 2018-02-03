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Muharrem İnce: Algı operasyonu yapıyorlar

Kendisine karşı Ali Cengiz oyunlarının çevrildiğini ifade eden İnce, "O kurultayı başlarına yıkarım, 700'ün üzerinde oyla genel başkan olacağım" dedi.

Muharrem İnce: Algı operasyonu yapıyorlar

CHP Genel Başkanlığı için adaylığını koyan Muharrem İnce, kurultayda çıkan mükerrer imza tartışmalarına oldukça sinirlendi.

Kimsenin oyuna ihtiyacı olmadığını söyleyen İnce, kendisine karşı açık algı operasyonu düzenlendiğini savundu.

"O KURULTAYI BAŞLARINA YIKARIM"
Muharrem İnce, "Neden mükerrer imzalar bana yazılıyor? Algı operasyonu yapmak istiyorlar. Ben kurultayı aldım, benim kimsenin imzasına ihtiyacım yok. Bu bir algı operasyonudur. O kurultayı başlarına yıkarım. Ali Cengiz oyunları bunları. Medyaya şunu söylüyorum, akşam sonuçları görürsünüz.

700'ÜN ÜZERİNDE OYLA GENEL BAŞKAN OLACAĞIM
49 imza yerine 490 imza verecek babayiğit var salonda. 700'ün üzerinde oyla genel başkan olacağım." diye konuştu.

NE OLMUŞTU
Genel başkanlığa aday olmak için delegelerden imza alan Muharrem İnce'nin bazı oylarının mükerrer olduğu ifade edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, atılan mükerrer oyların hepsinin Muharrem İnce'ye yazılması gerektiğini söyledi.

Yaşananlar Muharrem İnce'ye bu açıklamaları yaptırdı.

  • 03 Şubat 2018, Cumartesi 17:01
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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KARTAL KARTAL

HAHAHA YİYİN ÜLEN BİRBİRİNİZİ .....................

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evet9
hayır0
cevapla 03.02.2018 17:26
şahino şahino

Ey millet "içi boş teneke partisi" kongre yapıyor.Kavga partisinde biri hacivat,diğeri karagöz.Hep kongre olsan ne yazar.Müdürünüz yenilgiye doymayan sezar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 03.02.2018 17:10
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