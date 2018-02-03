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Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu!

Genel Başkan Adayı ve Yalova Milletvekili genel kurulda parti yönetimi ve Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. İnce "İki de partiyi birinci parti yapamayan genel başkan istifa etsin. Bunu tüzüğe yazacağız. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyemeyiz" dedi

Muharrem İnce Kılıçdaroğlunu topa tuttu!

Genel Başkan adayı kürsüye geldi. İnce'nin konuşmasının satır başları şöyle:

GENEL BAŞKAN İSTİFA ETSİN
İki de partiyi birinci parti yapamayan genel başkan istifa etsin. Bunu tüzüğe yazacağız.

ERDOĞAN İLK SEÇİMDE İKTİDAR OLDU
Bir genel başkan ilk seçiminde oluyor. Bakın. Ecevit, Özal, Demirel, Erdoğan... Hepsi ilk seçiminde iktidar oldu. Sen 8 defa denedin bir şey olmadı.

SIĞINMIŞLAR 3-5 BELEDİYEYE
CHP'de de tuzu kurular var. Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy (belediyeler) onları aldı mı yetiyor. Erzurum, Şanlıurfa onu ilgilendirmiyor. Sığınmışlar 3, 5 belediyeye. Onların oldu mu yetiyor. Ben memnun değilim. Onun için itaat etmiyorum. Bu partide bir itaat edenler, bir de memnun olmayıp itiraz edenler var. Ben itiraz ediyorum

ADAYLIĞI DÜŞEBİLİR
Muharrem İnce'nin topladığı imzalar arasında 49 mükerrer imza olduğu belirtildi. Sorun çözülmezse İnce'nin adaylığı düşebilir.

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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi 15:31
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Misafir Misafir

Bay kemal olmuyor seninle işte ne bu koltuk sevdası

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 03.02.2018 21:07
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