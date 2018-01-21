Zeytin Dalı ' harekatı kapsamında bugün terör örgütü PKK/PYD/YPG işgali altındaki Afrin 'e kara harekatı başlattı. Harekata Özel Kuvvetler, piyade birlikleri, zırhlı araçlarla birlikte ÖSO unsurları da katılıyor. Türk askeri Afrin toprakları içerisinde ilerliyor. Teröristlerin köy ve kasabalara çekildiği bilgisi geliyor. İşte bugün şu ana kadar dakika dakika yaşananlar:

İŞTE AFRİN OPERASYONUNDA BUGÜN DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

19:30 Askeri kaynaklar, TSK birliklerinin Afrin içerisinde ilerledikleri mesafenin 5 kilometreyi geçtiğini ve PYD/YPG teröristlerinden alınan köy sayısının saat 19.30 itibariyle dokuz olduğunu açıkladı.

19:17 TSK, terör örgütünün silah ve mühimmatlarının tutulduğu bir deponun vurulmasına ilişkin görüntüleri yayınladı. Görüntülerde ilk patlamadan sonra peş peşe yeni patlamaların yaşandığı görülüyor.

18.45 Reyhanlı'ya bir roket daha düştü. Hatay Valisi, saldırılarda toplam yaralı sayısını "4'ü ağır 37 yaralımız var" ifadeleriyle duyurdu.

17:11 ÖSO, terör örgütü PKK uzantısı YPG'nin elindeki 4 köyün alındığını duyurdu.

32 UÇAKLARLA 45 TERÖR HEDEFİ VURULDU

16.30: Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekâtı esnasında tespit edilen terör örgütüne ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 45 hedef Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edilmiştir. Harekâta katılan 32 uçak müteakip görevlere hazırlık için emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Harekât planlandığı şekilde devam etmektedir. Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir" denildi.

16:30 Reuters haber ajansına göre, Özgür Suriye Ordusu'nun hareket merkezinden yapılan açıklamada, Afrin harekâtına yaklaşık 25 bin ÖSO mensubunun katıldığı belirtildi. ÖSO yetkilisi, ÖSO'nun Afrin merkezine girme niyetinin olmadığını ancak terör örgütü YPG'yi çembere alarak bölgeden ayrılmaya zorlayacaklarını söyledi.

16.20 3 KÖY TERÖR ÖRGÜTÜNDEN ALINDI

Esad rejimine yakın Al Masdar haber sitesi ÖSO'nun Afrin'in kuzeybatısında 3 YPG'liyi ele geçirdiğini duyurdu. Yakalanan YPG'lilerin fotoğrafları ise sosyal medyada paylaşıldı. Raco kasabasında ilerleyen ÖSO birlikleri, Azman ve Şengal köyünün ardından Adamanlı, Balinli köylerini kontrol altına aldı. Adamanlı köyünün Türk ordusunun ÖSO'yla işbirliği içinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda ele geçirilen üçüncü köy olduğu iddia ediliyor.



Bölgedeki askeri kaynaklar, kırsalda ciddi bir direnişle karşılaşılmadığı bilgisini verdi.

AKAR VE KOMUTANLAR SINIRDA

15:50 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları operasyonu yerinde izlemek, bilgi almak ve askere moral vermek amacıyla sınır hattına gitti. Orgeneral Akar ve beraberindekiler devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nı izleyip harekatla ilgili ayrıntılı bilgi aldı.

ÖSO: ŞENGAL KÖYÜNÜ ELE GEÇİRDİK

ÖSO, Şengal Köyü'nü terör örgütü PKK-PYD'den aldıklarını duyurdu. İlk çatışmanın da bu bölgede yaşandığı belirtiliyor.







14:10 Sınırdan, terör örgütü PKK/PYD hedeflerine yönelik topçu atışı devam ediyor. Sınırdan bilgi veren güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, topçuların atışlarından sonra birliklerin ilerlediğini söylüyo

Terör örgütünün bir tünelde tutulan mühimmatları böyle vuruldu.

ÖSO'nun ele geçirdiği köyden ilk fotoğraflar...

12.30 TSK'dan operasyona ilişkin yapılan dördüncü açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde devam etmekte olup, kara harekâtı başlamıştır" denildi.

12.10 Afrin bölgesine giren TSK kara kuvvetleri unsurları, ÖSO'yla ilerliyor.



11.55 Medya mensuplarıyla bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı operasyonunun 4 safhada yapılacağını ve 30 kilometre derinliğinde güvenli alan oluşturulacağını söyledi.

11.20 TSK'dan harekata ilişkin üçüncü açıklama geldi, şu ana kadar 153 hedefin ateş altına alındığı bilgisi verildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tespit edilen hedefler, kara ateş destek vasıtaları ile ateşle taarruz edilerek etkisiz hale getirilmeye devam edilmektedir. Bu kapsamda şu ana kadar PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından kullanılan sığınak, barınak, mühimmat deposu vb. 153 hedef ateş altına alınmış olup "Zeytin Dalı Harekâtı" planlandığı şekilde devam etmektedir. Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir."



10.21 Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, TSK tankları sahada ilerlemekte olan ÖSO güçlerine destek veriyor. Askeri kaynaklar, kırsalda ciddi bir direnişle karşılaşılmadığını ve örgüt üyelerinin köy ve kasabalara çekildiğini belirtiyor.







09.50 Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bölge ülkeleri Ürdün, Irak, Lübnan, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan büyükelçilerine bugün "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında bilgilendirme yapılacak.

09.38 ÖSO'ya bağlı birliklerin Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyonlarını başlatmasının ardından sınırın Kilis tarafından top sesleri duyulmaya başlandı.

KARA HAREKATI BU SABAH BAŞLADI

08: 34 Terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin bölgesine giren Özgür Suriye Ordusu, geniş kapsamlıoperasyon başlattı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü mensupları tarafından mühimmat deposu olarak kullanılan bir tünelin vurulma anının görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde, tünelin giriş noktasına isabet eden mühimmatın patlaması ve tünelin diğer ucundan dumanların yükselmesi görülüyor.Kilis Valiliği 'Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdüğü Suriye sınırındaki bazı bölgeleri, 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan etti. Açıklamada şöyle denildi: "Kilis'in merkez ilçe mülki sınırları içerisinde yer alan Akçabağlar, Demirışık, Doğançay, Tahtalı, Duruca, Beşenli köyü ile Aşağı ve Yamaç mezraları, Hacipoğlu, Süngütepe, Kocabeyli, Saatli, Güneşli, Mağaracık, Çalkaya, Bulamaçlı, Gözkaya, Gülbaba, Çerçili, Hisarköy, Deliosman köylerinde ve kırsalında, 'Zeytin Dalı Harekatı'na karşı olası terörist eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızı korumak ve söz konusu terörist faaliyetlere karşı gerçekleştirilebilecek önleme harekatlarının selameti bakımından 20 Ocak Cumartesi günü saat 24.00'ten itibaren 3 Şubat Cumartesi günü saat 17.00ye kadar olmak üzere 15 gün özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir" denildi.

EN BÜYÜK SEVKIYAT YAPILDI

03:17 Akşam saatlerinde harekatın başladığı Afrin'e son dönemlerin en büyük askeri sevkiyatı yapılıyor. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinden çekilen tank, fırtına obüsü ve topçu bataryalarının da bulunduğu toplam 150 araçlık Afrin'e doğru yola çıktı.

TANKLAR SINIRI GEÇTİ

ZEYTİN Dalı harekâtında görev alacak tanklar, dün gece Kilis'ten Suriye'ye geçti. Çekicilere yüklü tanklar, güvenlik önlemleri arasında Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Tankları taşıyan çekiciler, güvenlik önlemleri arasında Suriye'nin Azez İlçesine geçti.





TOP ATIŞLARI GECE DE SÜRDÜ

02.06 TSK unsurları, Afrin'in karşısında, Suriye tarafındaki Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden PYD/PKK hedeflerine yoğun topçu saldırıları düzenliyor. Bu arada PYD/PKK, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde ateşkes gözlem noktalarındaki TSK unsurlarını hedef alıyor. Bu nedenle gözlem noktasında konuşlu TSK güçlerinin örgütün saldırılarına karşılık vermek amacıyla top atışları sürüyor. Örgütün Afrin'den Azez'e saldırıları da devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesindeki konuşlu TSK birlikleri de terör örgütüne karşılık veriyor. ÖSO, Esad rejimiyle temas eden alan hariç Afrin bölgesini çevreleyen muhaliflerin kontrolündeki Azez ve İdlib ile Türkiye sınırındaki cephe hatlarına sevkiyatlarını sürdürüyor. PYD/PKK'nın Afrin'deki askeri hastaneyi kapattığı, teröristleri sivil hastanelerde tedavi etmeye hazırlandığı öğrenildi. Örgütün ayrıca kentin doğu ve kuzey mahallelerindeki kontrol noktalarını seyrekleştirdiği, teröristlerin sivil kıyafetlere büründüğü, bazı alanlarda araçlı devriyelerin gezdiği bilgilerine ulaşıldı.

DÜN NELER YAŞANDI?

RUSYA İLE VARILAN MUTABAKAT

Hava harekâtı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Moskova ziyareti kapsamında Rusya ile varılan mutabakata uygun olarak yapıldı. Türk savaş uçakları, Suriye Hava Sahası'na kısa süreli giriş çıkışlar yaparak PYD hedeflerini bombaladı. Harekâtın başlamasından kısa süre sonra ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, Orgeneral Hulusi Akar'ı, telefonla aradı. Akar mevkidaşlarına operasyonla ilgili bilgi verdi.

İŞGAL NİYETİ YOK

Cumhurbaşkanlığı ve hükümet kaynakları da, Türkiye'nin bölgeyi işgal etme niyeti olmadığını belirterek, "Amaç bölgede istikrarı sağlamak. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Hedef Afrin'in kontrolünün PKK'dan alınması ve ÖSO'nun orada hâkim güç haline getirilmesi" görüşünü bildirdi. TSK'nın hava harekâtından sonra ÖSO güçlerinin de Azez bölgesinden Afrine'e giriş yapmasının planlandığı öğrenildi.

idlib güneyine inildi

KILIÇDAROĞLU'NA BİLGİ

Başbakan Binali Yıldırım harekâtın başlamasından 1 dakika önce Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bildirdi. Yıldırım, CHP Genel Başkanı'nı Almanya'dan döndükten harekâtla ilgili bilgilendirecek.

AKAR: ŞU ANDA BİLE BAZI GAZİLERİMİZ VAR

GENELKURMAY Başkanı Orgenaral Hulisi Akar, Genelkurmay Harekat Merkezi'nde Afrin'deki 'Zeytin Dalı' Harekatına ilişkin açıklamada bulundu. Akar şu ifadeleri kullandı: "TSK, hudutlarımızda ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla Afrin belgesinde PKK, KCK, PYD, DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek dost ve kardeş bölge halkının bunların baskı ve zulmünden kurtulmasını sağlamak üzere 'Zeytin Dalı' harekatını icra etmeye başlıyoruz.Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BM Güvenlik Konseyi'nin kararları, Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadele konusundaki aldığı terörle mücadeleye yönelik özel kararlar ve BM Sözleşmesi'nin 51. maddesindeki yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde fakat Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olacak şekilde bu faaliyet icra edilecektir.

SİVİL HASSASİYETİ

Harekâtın planlama ve icrasında sadece ama sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, bina, silah, araç gereç vesaire hedef alınacak. Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için de her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilecektir. Şu anda bile bazı yaralılarımız, gazilerimiz var. Onlara da saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyor acil şifalar diliyorum. Bu görevden de alınızın akıyla çıkacağınıza inancım, inancımız tamdır. Yolunuz, bahtınız açık olsun."