Teröristlerin mühimmat deposunu böyle havaya uçuruldu
21 Ocak 2018, Pazar
Afrin’e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, teröristlere ait bir mühimmat deposu havaya uçuruldu. Pilot’un ustalıkla yaptığı vuruşu kameraya yansıdı.
Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin’de yürütülen hava operasyonunda PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü tarafından mühimmat deposu olarak kullanılan tünele nokta atışı yaptı. Başarılı bir şekilde gerçekleşen operasyonun görüntüleri paylaşıldı.
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