Yol Durumu

Ade Manlı köyünde esir alınan teröristler böyle görüntülendi

21 Ocak 2018, Pazar
Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla ilerlerken, üst üste ağır darbe alan teröristler teslim olmaya başladı. İşte teslim olan teröristlerin görüntüleri...
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