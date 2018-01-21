Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye dün akşam gerçekleşen görüşmede, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Zeytin Dalı Harekatı konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak desteğini ifade eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, gerçekleştirilen operasyonun son derece önemli olduğuna dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Bahçeli'ye duyarlılığından dolayı teşekkür ettiği; terör tehdidine karşı uluslararası hukuka uygun biçimde gerçekleştirilen bu operasyonun ulusal güvenliğimizi güvenceye almanın yanı sıra bölge barışına da katkı sağlayacağına değindiği öğrenildi.
Erdoğan ve Bahçeli arasında kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Afrin'e yapılan harekatı görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye dün akşam gerçekleşen görüşmede, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Zeytin Dalı Harekatı konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak desteğini ifade eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, gerçekleştirilen operasyonun son derece önemli olduğuna dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Bahçeli'ye duyarlılığından dolayı teşekkür ettiği; terör tehdidine karşı uluslararası hukuka uygun biçimde gerçekleştirilen bu operasyonun ulusal güvenliğimizi güvenceye almanın yanı sıra bölge barışına da katkı sağlayacağına değindiği öğrenildi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Devlet Bahçeli
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sayın cumhurbaşkanım reis başkanımız ALLAH seni başımızdan eksik etmesin sana rabim sağlık sıhat versin seni icimizdeki ve dışımızdaki şerodaklarından korusun rabim AMİN:
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