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Erdoğan ve Bahçeli arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı ve MHP lideri Afrin'e yapılan harekatı görüştü.

Erdoğan ve Bahçeli arasında kritik görüşme
Cumhurbaşkanı ile MHP Genel Başkanı telefonda görüştü. MHP lideri operasyona verdikleri desteği yinelerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da duyarlılığından ötürü Bahçeli'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye dün akşam gerçekleşen görüşmede, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Zeytin Dalı Harekatı konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak desteğini ifade eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, gerçekleştirilen operasyonun son derece önemli olduğuna dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Bahçeli'ye duyarlılığından dolayı teşekkür ettiği; terör tehdidine karşı uluslararası hukuka uygun biçimde gerçekleştirilen bu operasyonun ulusal güvenliğimizi güvenceye almanın yanı sıra bölge barışına da katkı sağlayacağına değindiği öğrenildi.
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  • 21 Ocak 2018, Pazar 19:33
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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cengiz şanalan cengiz şanalan

sayın cumhurbaşkanım reis başkanımız ALLAH seni başımızdan eksik etmesin sana rabim sağlık sıhat versin seni icimizdeki ve dışımızdaki şerodaklarından korusun rabim AMİN:

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 22.01.2018 05:04
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