ABD'nin Afrin rahatsızlığı! Bir açıklama daha!

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'ye itidal çağrısı yapıldı.



Açıklamada, "Operasyonun kapsam ve süresi sınırlı olmalı. Sivil kayıplardan kaçınılmalı"denildi.



Ayrıntılar geliyor...