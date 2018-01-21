ABD'nin Afrin rahatsızlığı! Bir açıklama daha!

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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'ye itidal çağrısı yapıldı.
Açıklamada, "Operasyonun kapsam ve süresi sınırlı olmalı. Sivil kayıplardan kaçınılmalı"denildi.
Ayrıntılar geliyor...
- 21 Ocak 2018, Pazar 20:06
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