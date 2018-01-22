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Silah ve mühimmat deposunun imha anı

21 Ocak 2018, Pazar
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından  Afrin’de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütüne ait silah ve mühimmat deposunun tam isabetle vurulduğunu açıklandı.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Hakan Hakan

Allah milletimizi her zaman zaferlerle donatsın.

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evet3
hayır0
cevapla 21.01.2018 19:45
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