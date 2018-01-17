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'de derin çatlak

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlattığı, İstanbul il başkanlığına seçilen CHP'yi ikiye böldü!

CHPde derin çatlak

Eski milletvekili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'de yaşanan iç savaşı gözler önüne serdi.

CHP 36. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen CHP'yi ikiye böldü. Parti içinde yaşanan tartışmalar gün yüzüne çıkmaya başladı.

SALDIRMAYI BIRAKALIM
Eski CHP'li Sabahat Akkiraz konu hakkında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Partililere seslenen Akkiraz, Canan Kaftancıoğlu'na saldırmayı bırakalım çağrısında bulundu.




İKTİDARA GİZLİ DESTEK VERMEYİN
Sabahat Akkiraz'ın en önemli uyarısı ise 'İktidara gizli destek vermeyi bırakıp partimize, örgütümüze ve il başkanımıza sahip çıkma zamanıdır' sözleri oldu.

ÜMİT KOCASAKAL, KK'YA RAKİP OLDU
CHP'nin 3-4 Şubat günü yapılacak 36. olağan kurultayında genel başkanlık için İstanbul Barosu eski Başkanı Prof. 'ın adı geçiyordu. Kocasakal'ın 'nun karşısına, Genel Başkan adayı olarak çıkacağı konuşuluyordu. CHP'deki genel başkanlık yarışına ilişkin tartışmalar bugün yanıt buldu. Kocasakal Taksim'deki bir otelde düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı.

HDP GÜZELLEMESİ YAPANLAR CHP'DE OLAMAZ

Kocasakal, CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na da çok sert tepki göstererek şunları söyledi:

"Ne yazık ki şu anda partimiz bu görevini yapamayacak hale getirilmiştir. Öncelikle partimizde siyasiden önce ahlaki bir soruna değinmek istiyorum. Partinin kimyasıyla, ideolojisiyle uyuşmayan birtakım kişilerin partinin tüzel kişiliğine zarar verdiği görülmektedir.

Atatürk'e kefere diyen, Mustafa Kemal'in askeri olmaktan rahatsız olanlar, üniter yapıyla sorunu olanlar, HDP güzellemesi yapanlar Atatürk'ün partisinde siyaset yapamaz. Bu partide Atatürk'ün resimleri indirilemez bu bir marifet gibi gösterilemez. Sen Atatürk'ün kurduğu partide olacaksın, onun resimleri sende alerjik reaksiyon yapacak. Bu partide aynı zamanda Saidi Nursi ve Seyit Rıza güzellemesi de yapılamaz. Buna göz yumulamaz. Kimse Atatürkçü, Cumhuriyetçi olmak, bu değerlere sahip olmak zorunda değildir. Bu kişilerin ifadelerini de serbestçe savunup siyaset yapma hakkı vardır ama bunu Atatürk'ün partisinde yapamazlar. Bir sürü böyle parti var veya yeni bir parti kurulabilir."
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba 12:51
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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yaşar boyacı yaşar boyacı

ihanet haberlerini milletçe hiç yadırgamıyoruz. CHP için artık normal bir durumdur.

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evet0
hayır0
cevapla 17.01.2018 16:24
g&#252;neş harekat güneş harekat

chp,nin karpuz olduğunu bilmeyen yok zaten onlardaki karpuz zihniyeti zaten 2019 da karpuzu kesecekler

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.01.2018 15:59
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