CHP'de 10 Aralık darbesi!

CHP'nin İstanbul il kongresinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı olarak piyasaya sürülen Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor. Eski il başkanı Cemal Canpolat'ı destekleyen çok sayıda delegenin tehdit edildiği ortaya çıktı. Erdoğan Toprak, Ekrem İmamoğlu, Gökan Zeybek ve bazı ilçe başkanlarının bizzat Canpolat'ı destekleyen delegeleri tehdit ettiği belirlendi.

KUŞATMA HAREKATI

AKŞAM'ın edindiği bilgilere göre, "CHP sosyal demokrat bir parti değildir, sosyal demokrasinin önünde en büyük engeldir ve kapatılmalıdır. CHP bir parti değil vakıf olarak hayatına devam etmelidir" söylemleriyle bilinen '10 Aralık Hareketi' adlı şaibeli oluşum partinin tek hâkimi haline geliyor. İstanbul'daki delege yapısını kendine yakın isimlerden oluşturan bu ekibin ikinci kurultayda Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkaracağı isim bile hazır. CHP kulisleri, en geç bir sene içerisinde yapılacak kurultayda eski il başkanı Oğuz Kaan Salıcı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olacağını konuşuyor. Bu hareketin bir yıllık süre içerisinde bazı il ve ilçe başkanlarını kendilerinde yakın isimlerden oluşturmak için hazırlıkları bile tamamlanmış durumda.

Demirtaş'a selam yolladı

Canan Kaftancıoğlu, hakkındaki haberlerle ilgili düzenlediği basın toplantısında, Selahattin Demirtaş ile birlikte olduğu fotoğrafa ilişkin "Hiçbir rahatsızlık duymuyorum. Buradan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a selam gönderiyorum" dedi.

İŞTE KONGREDE YAŞANAN BASKILAR

İki sene önce CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'Aday Olma' baskısına rağmen aday olan ve Gökan Zeybek'i geçerek il başkanı olan Cemal Canpolat'ın genel merkezle ilişkilerinin mesafeli olduğu biliniyordu. Canpolat'ın yeniden aday olacağını öğrenen Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ı harekete geçirtti. Toprak, Canpolat'ı destekleyen delegelerin tamamının Kılıçdaroğlu'na karşı aday olan Muharrem İnce'ye yakın isimlerden oluştuğunu rapor etti. Kılıçdaroğlu da durumun tehlikede olduğunu görerek belediye başkanlarıyla bir toplantı yaptı. 12 başkan açık açık Canan Kaftancıoğlu'nun yanında yer alacağının sözünü verdi. Büyükçekmece, Ataşehir ve Silivri başkanları ise Canpolat'ın yanında olacaklarını açıkladı.

ASIL HEDEFLERİ 2019'DAKİ KURULTAY

CHP'nin etkin ismi, yeni oluşumun 2019 hedeflerini ise şöyle anlattı: 'Muharrem İnce isminin sürekli ön plana çıkartılması bilinçliydi. Kılıçdaroğlu'na çok güçlü bir rakip hazırlanıyor. 10 Aralık Hareketi, CHP'ye ilk olarak Oğuz Kaan Salıcı'yı il başkanı yaptırdı. Şimdi de Canan Kaftancıoğlu. Bazı il ve ilçe başkanlarını istifalarla kendilerine yakın isimlerden oluşturacaklar. Sonra da 'tüzük' adı altında imza toplayarak partiyi kurultaya götürecekler. Burada Kılıçdaroğlu'na rakip olarak çıkaracakları isim de Oğuz Kaan Salıcı.

10 aralık hareketi nedir?

Türkiye'de var olan siyaset yapma tarzının, kullanılan söylemin ve siyasal kadronun yenilenmesi iddiasıyla ortaya çıkan hareket, bir grup siyasetçi, sendikacı ve akademisyen tarafından kuruldu. İlhan Tekeli ve Yiğit Gülöksüz'ün alt yapısını oluşturduğu "Yeni Siyaset Anlayışı" adlı çalışma, Mart 2005'te, Erdal İnönü, Altan Öymen, Burhan Şenatalar, Erol Katırcıoğlu ve Fuat Keyman'ın da aralarında bulunduğu bir grup tarafından geliştirildi. 10 Aralık Hareketi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Deniz Baykal'ın gitmesinin ardından "çağdaş sosyal demokrat yeni bir parti" iddiasıyla başlattığı çalışmalarını yarıda bıraktı.

DELEGELER TEHDİT EDİLDİ

Örgüt içerisinde hiç sevilmeyen Erdoğan Toprak kongrede de en ön plandaydı. Yanına Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gökan Zeybek ve bazı ilçe başkanlarını alan Toprak, Canpolat'ı destekleyecek olan delegelere baskı yapmaya başladı. Bu baskı zaman ilerledikçe 'Sana iş yaptırmayız' gibi tehditlere dönüştü. Bu yöntemle Esenyurt, Bakırköy, Beylikdüzü ve Sarıyer'den delegelerin Kaftancıoğlu'na oy verdikleri öğrenildi.