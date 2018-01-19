CHP üyesi ve CHP Parti Meclisi seçimlerinde de aday olan Niyazi Karakurt, sosyal medya hesabından çok tartışılacak bir paylaşım yaptı. Geçen hafta CHP İstanbul İl Kongresi yapıldı ve Canan Kaftancıoğlu CHP'nin İstanbul il başkanı seçildi. Seçim sonrasında Kaftancıoğlu'nun daha önce yaptığı sosyal medya paylaşımları tartışmalara neden olmuştu.

CHP'li Niyazi Karakurt sosyal medya hesabından, "Kamuoyuna duyurulur. Canan Kaftancıoğlu'na dokunanın canını alacağız. Herkes haddini bilecek"şeklinde bir mesaj paylaştı. Şaşkınlık yaratan ve sosyal medyada tartışma yaratan bu paylaşım, "Böyle bir ismin CHP'de işi ne" sorularına neden oldu.

"Türkiye'nin Özgür Sesi" adlı bir yayın organında da yönetici olduğunu sosyal medya hesabına yazan Niyazi Karakurt, 2014 yılında yapılan CHP Parti Meclisi seçimlerinde 320'nci sıradan aday olmuş ancak sadece 13 oy alabilmişti. Karakurt, 2016 Ocak ayında yapılan CHP PM seçimlerine de aday olmuştu.





