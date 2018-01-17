“Devlet katil değil seri katil” dedi CHP’ye başkan oldu!

Terör destekçisi siyasetçileriyle sık sık gündeme gelen CHP'de son skandal İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi. Kaftancıoğlu'nun atmış olduğu tweetlerde her ne kadar terör propagandası yaptığı görülse de CHP her zamanki gibi yine ona sahip çıktı.

Kaftancıoğlu'nun terör örgütleriyle olan bağı CHP'yi rahatsız etmese de toplum nezdinde büyük tepkiyle karşılandı. Tepkilerin giderek artmasıyla terörü destekler nitelikteki tweetlerini bir bir silmeye çalışan Kaftancıoğlu'nun terör seviciliği 24 Mayıs 2013 tarihinde basılan bir gazete kupüründe yeniden ortaya çıktı.



"DEVLET KATİL DEĞİL SERİ KATİL" DİYEN İL BAŞKANI

Sol gazete Atılım'da 24 Mayıs 2013 tarihinde çıkan haberde Canan Kaftancıoğlu'nun "devlet katil değil seri katil" sözlerine yer veriliyor. Toplumsal Bellek Platformu adına bir etkinlikte konuşan Kaftancıoğlu'nun o sözleri haberde şöyle yer aldı:





"Kaftancıoğlu, 'Bize devlet katil demeyin diyorlar' dedi ve ekledi; 'Evet devlet katil değil, seri katil. Kaybedilen, katledilen canlarımızın faillerini bulmak, ideallerini yaşatmak için eskiden 'Savaşa savaşa kazanacağız' diyorduk, şimdi 'Birleşe birleşe kazanacağız' diyoruz. İnsanda tükenen son şey umuttur. Umudumuzu yitirmeyeceğiz."



TERÖRİSTLERİ BÖYLE SAVUNDU

Kaftancıoğlu'nun sildiği tweetlerden birinde "Sara" kod adlı Sakine Cansız isimli PKK'lı teröristi övüyor.