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'ın 'na dayanışma mesajı

'lilerin kalbini kazanan Kaftancıoğlu'na 'nden tebrik ve dayanışma mektubu geldi: Arkandayım.

Figen Yüksekdağın Canan Kaftancıoğluna dayanışma mesajı

İstanbul İl Başkanı olan 'nun skandal tweet'lerinin ardından hakkında "CHP'nin Figen'i" yorumları yapılmıştı.

'lilerin "Çirkin saldırılara maruz kalıyor." diyerek sarıldığı Canan Kaftancıoğlu'na son destek ise 'nden geldi.

gönderdiği mektupta, "Kutluyorum, başarılar diliyorum, dayanışma duygularımı iletiyorum." dedi.

Canan Kaftacıoğlu 2013'te bu tweeti atmış 'akrabalık'larını böyle açıklamıştı

HDP'li Figen Yüksekdağ'ın mektubu:

"TÜM KADINLARIN BAŞARISI VE KAZANIMI"
"Sayın Canan Kaftancıoğlu'nu göreve seçilmesi dolayısıyla kutluyor, görevinde başarılar diliyorum. Bu tüm kadınların başarısı ve kazanımıdır.

"LİNÇ KAMPANYASI, KORKU VE TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜN ÜRÜNÜ"
Kaftancıoğlu'nun çalışmalarının, kadın mücadelesine de değerli katkılar sunacağına inanıyorum. Kaftancıoğlu'na yönelik geliştirilen linç kampanyası, kadın ve insan hakları mücadelesinin başarısı karşısındaki korku ve tahammülsüzlüğünün ürünüdür. Ama kadınlar bu çirkin saldırılar karşısında direnecek güce ve başaracak kararlılığa sahiptir.

İnsan hakları mücadelesinden gelmiş bir siyasetçi, 'deki hak ve özgürlükler mücadelesinin başarı çıtasını yükseltecektir.

"DAYANIŞMA DUYGULARIMI İLETİYORUM"
Sevgili Canan Kaftancıoğlu'nun haklıların ve mağdurların gücünü en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor, kendisine dayanışma duygularımı iletiyorum."
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba 17:02
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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muzaffer ts muzaffer ts

chp dhkp-c nin üssü konumuna geliyor.

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evet1
hayır0
cevapla 17.01.2018 17:48
Dulqarnein Dulqarnein

Turkiye ile niye ugrasiyorlar, gitsinler ermenistan milletvekili olsunlar.. ve ya ermenistandaki il baskanlari olsunlar, ama bi sorun var, Ermenistan fakir, ermeni sehirlerin illerin belediyelerini soymak faydasi olmaz, sadece iki üc kurus ancak calabilirler, Türkiye daha zengin, türk vergi gelirleri calmalari "daha faydali".

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 17.01.2018 17:32
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