Bakanlar Kurulu sonrası önemli açıklamalar

Bozdağ, Isparta'da düşen askeri uçağa ilişkin, "Olayla ilgili hem adli hem de idari tahkikat başlatılmıştır." dedi.

"OLAĞANÜSTÜ HAL 3 AY DAHA UZATILMIŞ OLACAK"

Bakanlar Kurulu'nun Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) tavsiye kararı doğrultusunda olağanüstü hal uygulamasının 3 ay daha uzatılması hususunu değerlendirdiklerini belirten Bozdağ, şunları söyledi:

"19 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere olağanüstü halin 3 ay daha uzatılmasını benimsemiş. Bu konuda hazırlanan tezkere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanılığına gönderilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun yapacağı görüşmeler neticesi, vereceği kabul kararı üzerine olağanüstü hal 3 ay daha uzatılmış olacaktır."

"TÜRKİYE'NİN KİMSEDEN İCAZET ALMAYA İHTİYACI YOKTUR"

Bozdağ, ABD'nin Suriye'de 'Sınır Güvenliği Gücü' kurma planına ilişkin, "Türk milleti ve Türkiye devletinin bekası söz konusu olduğu zaman, riskleri ortadan kaldırmak, tehditleri yok etmek gerektiğinde bunları tereddütsüz yapacaktır ve yapıyor da." ifadelerini kullandı.

ABD'nin YPG'ye yaptığı silah yardımlarına konusuna değinen Bozdağ, "Türkiye sabrının son noktasına gelmiştir. Atılması gereken adımlar neyse Türkiye bunları atmakta kararlıdır. Türkiye'nin, Türk milletinin ve Türkiye Devleti'nin bekası için atması gereken adımları atmak için kimseden icazet almaya ihtiyacı yoktur." dedi.

"ABD'NİN VERDİĞİ DESTEĞİ DERHAL SONLANDIRMASI SON DERECE ÖNEMLİDİR"

ABD yönetiminin Suriye'deki gelişmelerle ilgili söyledikleri ve arazi yaptıkları arasında çok büyük bir çelişki olduğunun altını çizen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Tekrar çağrıda bulunuyoruz, PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye verilen silahların toplanması, onların elinden alınması önemli. PYD/YPG'ye ABD'nin verdiği desteği derhal sonlandırması son derece önemlidir. Bölgede terör koridoru oluşturma çabalarından vazgeçilmesi ve terörist bir ordu oluşturulması gayretlerine destek verilmemesi gerekir."

UYUM YASALARI

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamında çıkarılacak uyum yasalarına ilişkin, "Öncelik ve sonralık sırasına baktığımızda da seçim nedeniyle seçim yasaları ve siyasi partiler yasalarının Anayasa'dan kaynaklı zorunluluk nedeniyle bir önceliği var. O nedenle Mahalli Seçimler ve diğer Seçim Kanunları, Siyasi Partiler Kanunu gibi kanunlardaki değişikliklerin, marttan önce parlamentodan geçmesi gerekiyor." diye konuştu.