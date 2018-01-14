Partisinin, açıktan açığa HDP'yle iş birliğini savunan CHP'lilerden olan Canan Kaftancıoğlu'nun, 15 Temmuz'da darbeyi durduran sivilere DEAŞ teröristi muamelesi yapmanın ve HDP'yle iş birliğini eleştirenlere 'gerzek' demenin yanı sıra oldukça farklı özellikleri bulunuyor.



(Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter'daki profil fotoğrafı)

EŞİ DE KENDİSİ DE MOTOR TUTKUNU

Kendisini bildiğimiz, tanıdığımız siyasetçi profilinin dışında tutmaya çalışan Kaftancıoğlu aynı zamanda bir motor tutkunu. Bir kızı bulunan Kaftancıoğlu'nun, eşi Ali Naki Kaftancıoğlu'yla birlikte sık sık motor kullanırken fotoğraflarını görmek mümkün. Kaftancıoğlu'nun Twitter'daki profil fotoğrafı da tıpkı eşi gibi motor kullanırken çekilen bir fotoğraf.

BİR OTURUŞTA ÇEYREK DOMUZ YİYORLAR

Kaftancıoğlu ailesinin spor ve motosiklet tutkusunun yanında bir özelliği daha var: İştahlarına düşkünler. Öyle ki yalnızca bir akşam yemeğinde, kişi başına bir domuzun 4'te 1'ini, büyük bir domuzun çeyreğini bir oturuşta yiyebiliyor.



(Kaftancıoğlu'nun eşinin Twitter paylaşımı)

TERÖR EYLEMLERİNDE ÖN SAFTA!

Canan Kaftancıoğlu'nun terör eylemlerinde en ön saflarda olduğu görüntüler de ortaya çıktı. Eşi tarafından twitter'da 'Yakaladım seni' yazdığı bir paylaşımla deşifre oldu. Canan Kaftancıoğlu'nun paylaşılan görüntüde terör eyleminde en ön safta olduğu ve elindeki taşla güvenlik güçlerine saldırdığı belirlendi.

İşte o skandal görüntü