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'li Kaftancıoğlu'nun eşinin domuz ziyafeti

'nin İstanbul İl Başkanı seçilen 'na ait skandallar bir bir gün yüzüne çıkmaya başladı. Kaftancıoğlu'nun terör eylemlerinde en ön saflarda yer aldığı görülürken, eşinin de domuz ziyafetini(!) sosyal medya hesabından paylaşmaktan geri kalmadığı ortaya çıktı.

CHPli Kaftancıoğlunun eşinin domuz ziyafeti

Partisinin, açıktan açığa HDP'yle iş birliğini savunan 'lilerden olan 'nun, 15 Temmuz'da darbeyi durduran sivilere DEAŞ teröristi muamelesi yapmanın ve HDP'yle iş birliğini eleştirenlere 'gerzek' demenin yanı sıra oldukça farklı özellikleri bulunuyor.


(Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter'daki profil fotoğrafı)

EŞİ DE KENDİSİ DE MOTOR TUTKUNU
Kendisini bildiğimiz, tanıdığımız siyasetçi profilinin dışında tutmaya çalışan Kaftancıoğlu aynı zamanda bir motor tutkunu. Bir kızı bulunan Kaftancıoğlu'nun, eşi Ali Naki Kaftancıoğlu'yla birlikte sık sık motor kullanırken fotoğraflarını görmek mümkün. Kaftancıoğlu'nun Twitter'daki profil fotoğrafı da tıpkı eşi gibi motor kullanırken çekilen bir fotoğraf.

BİR OTURUŞTA ÇEYREK DOMUZ YİYORLAR
Kaftancıoğlu ailesinin spor ve motosiklet tutkusunun yanında bir özelliği daha var: İştahlarına düşkünler. Öyle ki yalnızca bir akşam yemeğinde, kişi başına bir domuzun 4'te 1'ini, büyük bir domuzun çeyreğini bir oturuşta yiyebiliyor.


(Kaftancıoğlu'nun eşinin Twitter paylaşımı)

TERÖR EYLEMLERİNDE ÖN SAFTA!
Canan Kaftancıoğlu'nun terör eylemlerinde en ön saflarda olduğu görüntüler de ortaya çıktı. Eşi tarafından twitter'da 'Yakaladım seni' yazdığı bir paylaşımla deşifre oldu. Canan Kaftancıoğlu'nun paylaşılan görüntüde terör eyleminde en ön safta olduğu ve elindeki taşla güvenlik güçlerine saldırdığı belirlendi.

İşte o skandal görüntü
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  • 14 Ocak 2018, Pazar 14:36
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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VATAN VATAN

BİR ATATÜRKCÜ OLARAK BU İNSANLARDAN UTANIYORUM.YAZIKLAR OLSUN SİZE.ATATÜRK OLSA BUNLARIN HEPSİNİN KAFASINI VURUR BUNLAR VATAN HAYİNİ.BU DEVLETE VE BU MİLLETE HAYİNLİK YAPIYORLAR.

Aynı Görüşte misiniz?
evet21
hayır7
cevapla 14.01.2018 15:51
MUSTAFA O. MUSTAFA O.

Yorum yapmak çok gereksiz..Domuz dinimizce haram zatem..e demekki .... zavall chp li saf kardeşlerimiz siz hala anlamadınızmı ?

Aynı Görüşte misiniz?
evet21
hayır8
cevapla 14.01.2018 15:42
MURAT MURAT

CANAN KAFTANCIOĞLU VE SENİN GİBİLER KÖKÖNÜZÜ REİS KAZIYACAK BİZDE REİSE YARDIM ETMEDE KUSUR ETMİYECEĞİZ.GERZEK KİMMİŞ YALVARIRKEN ANLIYACAKSIN. SEN VE KILIÇTAROĞLU YOL YAKINKEN KABEYİ KIBLE OLARAK SEÇİN.

Aynı Görüşte misiniz?
evet19
hayır7
cevapla 14.01.2018 15:24
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