 ;
Yol Durumu
  1. Bizi izlesinler
  2. Geçen hafta açılmıştı! Ziyaretçi akını yaşanıyor

’nin oku çıktı

’nun tercihiyle İstanbul İl Başkanlığı’na getirilen , ’nin bütün değerlerini yıktı. Devlete “seri katil” diyen, Atatürk’ten rahatsız olan ve terör örgütü için tüm desteği veren Kaftancıoğlu, partinin tüm birimlerinden tepki aldı...

CHP’nin oku çıktı
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Atatürk karşıtı söylemleri ve 'ye yakın çizgisi ile bilinen 'nun seçilmesi partiyi karıştırdı. Büyük skandal olarak yorumlandı. Eylemci kimliğiyle tanınan Kaftancıoğlu'nun çizdiği profilin CHP tabanını da rahatsız ettiği vurgulandı. Kaftancıoğlu, 20 Kasım 2016'da Birleşik Haziran Hareketi'nin organize ettiği ve "Kürdistan faşizme mezar olacak" sloganlarının atıldığı "Teslim olmayacağız' mitingini kamuoyuna duyuran isim olarak dikkat çekti.

SOYKIRIM YALANINA DESTEK
Terör örgütü 'nın Güneydoğu'da hendek savaşlarını kaybettiği dönemde örgüte destek için sahaya çıkan BHH'nın sözcülüğünden İstanbul İl Başkanlığı'na gelen Kaftancıoğlu'nun hızlı yükselişi CHP'yi karıştırdı. "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganından rahatsız olan Kaftancıoğlu, Ermeni diasporasının 'soykırım' tezlerini de desteklemişti. Kaftancıoğlu 24 Nisan 2012 tarihinde attığı bir tweet'te "Tarihte bugün: Ermeni soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. 19:15'te Taksim'de" diye yazmıştı. Kaftancıoğlu, skandal tweetlerinde sık sık 'yi katil devlet ilan etmekten çekinmedi. "Devlet katil değil seri katil" diyen Kaftancıoğlu, HDP'lilerin gözaltına alınmasını da eleştirdi. Kaftancıoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin başladığı saatlerde de "Alın size nur topu gibi bir mağduriyet daha" şeklindeki paylaşımı ile 'cü darbeyi görmezden gelirken daha sonra da darbeye karşı gelen halka hakaretler etti.



KAFTANCIOĞLU'NA SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaftancıoğlu hakkında PKK ve DHKP-C propagandası, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve kurumlarını aşağılamak, Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından soruşturma başlattı.





TERÖR SÖZCÜSÜ
Kaftancıoğlu'nun sözcülüğünü yaptığı Birleşik Haziran Hareketi, Gezi Eylemleri sonrası kurulduğu günden bu yana terörün sözcüsü oldu. BHH'nin aldığı her karar Mustafa Karasu ve Murat Karayılan gibi el kanlı teröristler tarafından alkışlarla karşılandı. İçişleri Bakanlığı ise hazırladığı raporlarda PKK'nın Karadeniz yapılanmasının arkasında BHH olduğunu defalarca duyurdu.




ZAFER ŞAHİN



Etiketler: , , , , , , ,
  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar