CHP’nin oku çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun tercihiyle İstanbul İl Başkanlığı’na getirilen Canan Kaftancıoğlu, CHP’nin bütün değerlerini yıktı. Devlete “seri katil” diyen, Atatürk’ten rahatsız olan ve terör örgütü için tüm desteği veren Kaftancıoğlu, partinin tüm birimlerinden tepki aldı...
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Atatürk karşıtı söylemleri ve HDP'ye yakın çizgisi ile bilinen Canan Kaftancıoğlu'nun seçilmesi partiyi karıştırdı. Büyük skandal olarak yorumlandı. Eylemci kimliğiyle tanınanKaftancıoğlu'nun çizdiği profilin CHPtabanını da rahatsız ettiği vurgulandı. Kaftancıoğlu, 20 Kasım 2016'da Birleşik Haziran Hareketi'nin organize ettiği ve "Kürdistan faşizme mezar olacak" sloganlarının atıldığı "Teslimolmayacağız' mitingini kamuoyunaduyuran isim olarak dikkat çekti.
SOYKIRIM YALANINA DESTEK
Terör örgütü PKK'nın Güneydoğu'da hendek savaşlarını kaybettiği dönemde örgüte destek için sahaya çıkan BHH'nın sözcülüğünden CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gelen Kaftancıoğlu'nun hızlı yükselişi CHP'yi karıştırdı. "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganından rahatsız olan Kaftancıoğlu, Ermeni diasporasının 'soykırım' tezlerini de desteklemişti. Kaftancıoğlu 24 Nisan 2012 tarihinde attığı bir tweet'te "Tarihte bugün: Ermeni soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. 19:15'te Taksim'de" diye yazmıştı. Kaftancıoğlu, skandal tweetlerinde sık sık Türkiye'yi katil devlet ilan etmekten çekinmedi. "Devlet katil değil seri katil" diyen Kaftancıoğlu, HDP'lilerin gözaltına alınmasını da eleştirdi. Kaftancıoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin başladığı saatlerde de "Alın size nur topu gibi bir mağduriyet daha" şeklindeki paylaşımı ile FETÖ'cü darbeyi görmezden gelirken daha sonra da darbeye karşı gelen halka hakaretler etti.
KAFTANCIOĞLU'NA SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaftancıoğlu hakkında PKK ve DHKP-C propagandası, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve kurumlarını aşağılamak, Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından soruşturma başlattı.
TERÖR SÖZCÜSÜ
Kaftancıoğlu'nun sözcülüğünü yaptığı Birleşik Haziran Hareketi, Gezi Eylemleri sonrası kurulduğu günden bu yana terörün sözcüsü oldu. BHH'nin aldığı her karar Mustafa Karasu ve Murat Karayılan gibi el kanlı teröristler tarafından alkışlarla karşılandı. İçişleri Bakanlığı ise hazırladığı raporlarda PKK'nın Karadeniz yapılanmasının arkasında BHH olduğunu defalarca duyurdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.