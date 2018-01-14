Kaftancıoğlu'nun il başkanlığına seçilmesi skandal tweetlerinin ortaya çıkmasıyla gündeme oturdu. Kaftancıoğlu'nun paylaşımları birçok kesimden tepki alırken partisini de karıştırdı.

CHP'LİLER DE TEPKİLİ

Kaftancıoğlu'nun il başkanı seçilmesine parti içerisinden de büyük tepki geldi. Kaftancıoğlu'nun geçmiş dönemde sözde Ermeni soykırımı iddiaları ve Atatürk ile ilgili yaptığı paylaşımlar patrisini de ikiye bölmüş durumda.





ULUSALCI KANATTAN BÜYÜK TEPKİ VAR

Partinin ulusalcı kanadı Atatürk ile ilgili eleştirilerinin ortaya çıkmasının ardından rahatsızlıklarını yüksek sesle dillendirmeye başladı.

Kaftancıoğlu Atatürk ile ilgili yaptığı bir paylaşımda ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz gibi bir sloganı doğru bulmuyorum. Militer bir dil olmasından öte, birey olmanın önüne geçen bir ifade'' ifadelerini kullanmıştı.

Parti içerisindeki bir bölümün ''Atatürk'ün partisine, onu ağır dille eleştiren birisini il başkanı yaptık'' şeklinde ağır eleştiriler getirdiği ve eleştirilerin dozunun giderek attığı öğrenildi.



