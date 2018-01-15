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toplandı

AK Parti MYK toplandı

Merkez Yürütme Kurulu (), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı saat 18.30'da başladı.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi 18:59
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