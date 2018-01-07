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düşmanlığı iyice gözlerini döndürdü

FETÖ ayarlı medya Sözcü ve Cumhuriyet'in başlattığı ardından ise CHP ile firari FETÖ'cülerin na ortak olduğu 'e yönelik çirkin da bir ahlaksızlığa daha imza atıldı. Karaciğer hastası ve karnı hastalıktan dolayı şişmiş olan lı küçük kızın fotoğrafını kullanan provokatörler bu olayı, ''Bolu'da 8 aylık hamile kız'' diye da servis ettiler.

İslam düşmanlığı iyice gözlerini döndürdü

da belli kesimler tarafından 'da yaşayan hasta bir çocuğun 2016 yılında hastanede çekilmiş bir fotoğrafı kullanılarak alçak bir yapılmak istendi ancak gerçek anında ortaya çıktı.

BREZİLYALI KÜÇÜK KIZ ÜZERİNDEN ÇİRKİN SALDIRI
Karaciğer hastası ve karnı hastalıktan dolayı şişmiş olan Brezilyalı küçük kızın fotoğrafını kullanan provokatörler bu olayı, ''Bolu'da 8 aylık hamile kız'' diye sosyal medyada servis ettiler.

Geçirdiği hastalıktan dolayı karnı şişen küçük kızın fotoğrafını 'e ve 'a saldırmak için kullanan provokatörlerin bu iğrenç yalanı ile birlikte rezilliğin ve ahlaksızlığın ne seviyeye gelmiş olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.
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  • 07 Ocak 2018, Pazar 19:10
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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haluk haluk

Soysuz herifler. sizi içeri tıkınca gazeteciyiz diye bağırıyorsunuz. Şerefsizliğin gazetesi mi olur.

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evet1
hayır0
cevapla 08.01.2018 00:19
mehmet mehmet

dava açılsın , ceza verilsin bu ahlaksızlara

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.01.2018 22:25
MEHMET EROL MEHMET EROL

Böyle şerefsiz sosyal medya kullanıcıların cezasız kalmaması lazım. Yalan ve iftirayı ahlak edinmiş bu kanı cinsi ve cibiliyetleri bozukların mutlaka kamu davası yolu ile dava açılıp cezalandırılması gerekir ki yaptıkları yanlarında kalmasın.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 07.01.2018 22:24
Mehmet TUN&#199; Mehmet TUNÇ

Bu ahlaksızlar kendilerine yakışanı yapıyor. Bunların kumpaslarına sadece aptallar inanır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 07.01.2018 21:30
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