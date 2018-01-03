Dün, Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden başlatılan oldukça çirkin ve art niyetli kampanya sırasında Cumhuriyet Gazetesi akıl almaz bir efor sarf etti.

Gazetenin Twitter adresinden, Diyanet hakkında 24 saatte 24 tweet atılması, nasıl bir nefret ve kin duygusuyla hareket edildiğini gözler önüne serdi.





ALGI OPERASYONUNU SÖZCÜ GAZETESİ BAŞLATMIŞTI

Sözcü gazetesinin, dün "Diyanet: 9 yaşındaki kız evlenebilir" başlığıyla dolaşıma soktuğu çarpıtma haber, gün boyunca algı operasyonuna dönüştürülmüştü.

Sözcü'nün çarpıtmasıyla, Twitter'da "diyanet kapatılsın" kampanyası başlatılmış, kampanya yine Twitter'ın Dünya Gündemi'nin ilk sırasına kadar taşınmıştı.



"BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPILMADI"

Diyanet ise konuyla ilgili açıklama yapmış, söz konusu ifadelerin "Dini Terimler Sözlüğü" isimli yayından alıntılanıp çarpıtıldığı, Diyanet'in konuyla ilgili tavrının net olduğu ifade edilmişti.

DİYANET: DEFALARCA BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜMÜZÜ KAYDA GEÇİRDİK

Açıklamada, kurum tarafından düzenlenen Din Şuraları ve İl Müftüleri Seminerleri gibi üst düzey toplantıların sonuç bildirgelerinde, kız çocuklarını erken yaşta evlendirmenin asla dini referanslarla desteklenemeyeceğinin defalarca kayda geçirildiği bildirilerek, Din İşleri Yüksek Kurulunun görüşünün de bu yönde olduğuna işaret edilmişti.

TWITTER'DA "DİYANET KAPATILSIN" KAMPANYASI

Sözcü Gazetesi'nin söz konusu düzmece haberinin ardından, iddialar gün boyunca yerli ve yabancı bazı internet sitelerinde dolaşıma sokulmuştu.

Gazetenin kasıtlı tezviratının ardından, Twitter'da da eş zamanlı "Diyanet kapatılsın" kampanyası başlatılmıştı.

DÜNYA GÜNDEMİNE BİLE SOKTULAR

"DiyanetKapatılsın" şeklinde başlık saatlerce TT listesinde ilk sırada tutulmuştu. Başlık aynı zamanda Dünya Gündemi'nde de ilk sırada yer almıştı.