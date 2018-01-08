FETÖ’den suikastlı kaos planı

FETÖ'cü polis şeflerinin DHKP-C içinde organize ettiği kaos timinin gerçekleştirmek istediği eylemlere ilişkin yeni bir iddianame hazırlandı. Buna göre CHP'li ilçe başkanına suikast düzenlenip suç MHP'nin üzerine yıkılacaktı. Örgüt üyesi Asuman Akça'nın talimatıyla bu suikast için Şafak Korkmaz partiye sızdırıldı. Eylemi gerçekleştirmek isteyen ancak başarısız olan kişinin ise İsmet Özdemir olduğu da iddianamede yeraldı. Korkmaz ve Özdemir hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.



İddianameye göre CHP'li Fevzi Şit'e bir suikast planı yapıldı. DHKPC'nin CHP içine sızdırdığı Şafak Korkmaz'ın, Kâğıthane İlçe Başkanı'na suikast düzenleyerek olay yerine ise MHP bayrağı atarak kaos çıkarılması hedeflendi. Bu cinayetle MHP'liler hedefe oturtulacak, MHP binaları ve partililere saldırılarak kaos planı hayata geçirilecekti.





DHKP-C avukat yapılanmasında yer alan Ebru Timtik

KURYE AVUKAT

İddianamede suikast planını işleme koymak isteyen İsmet Özdemir'in ifadesi yer aldı. Özdemir, eylem talimatının örgütte 'Abla' kod ismiyle anılan Asuman Akça tarafından avukat yapılanmasında yer alan Ebru Timtik vasıtasıyla elden verildiğini aktardı. Timtik'in kurye olarak görev yaptığını, eylemlerde kullanılacak silahı ise Hakan Kuşbeygi'den temin ettiğini aktardı.



Özdemir, eylem talimatında ise Şafak Korkmaz'ı CHP'li Gençlik Kolları'na yerleştirmesinin, CHP İlçe Başkanı hakkında detaylı bilgi toplamasının ve bu şahsın işyerinden ve evinden giriş çıkışlarını rapor etmesinin yazdığını söyledi. Ayrıca ilçe başkanının kullandığı aracın plakasını tespit etmesi de isteniyordu.





Şafak Korkmaz

'BAYRAĞI ALIP BEKLEDİM'

Kaos timinin kurulmasıyla ilgili FETÖ'nün DHKP-C'yi organize etmek için angaje ettiği Asuman Akça ile yüz yüze görüştüğünü aktaran İsmet Özdemir, "Örgütte yeni bir silahlı ekip kurulduğunu beni de Nurtepe'de örgüt adına faaliyet yürüten Şafak Korkmaz ile birlikte ekibe yerleştirmek istediklerini, bu ekibin sorumluluğunun bende olacağını söyledi" dedi. Ebru Timtik'le tekrar buluştuğunu ifade eden Özdemir, "Korkmaz'ın ilçe başkanını öldürdükten sonra olay yerine MHP bayrağı koyacağını, örgüt mensubu ve sempatizanlarının da MHP binalarına saldırarak kaos yaratacağını söyledi. Ben de MHP bayrağını aldım ve bilgilerin netleşmesini bekledim" dedi.



SABAH