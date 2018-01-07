KKTC'de 50 sandalyeli parlamentonun yeniden belirlendiği erken genel genel seçimlerde Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi (UBP) yüzde 35'in üzerinde oy alarak birinci oldu.







190 bin seçmenin bulunduğu ülkede, ana muhalefet Partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ikinci, yeni kurulan Halkın Partisi (HP) ise, üçüncü sırada yer aldı. Sonuçlar, KKTC'de yeni bir koalisyon hükümetinin kurulacağı anlamına geliyor.







Ülkeden uygulanan karma oy sistemi nedeniyle partilerin aldıkları kesin oy oranları ve çıkaracakları milletvekili sayısı bugün belirlenecek.



YSK'nın web sitesinden yayımlanan sonuçlarda, KKTC genelinde partilerin ve bağımsız adayların aldıkları oy oranları yüzdelik olarak şöyle:



UBP: Yüzde 38.44

CTP: Yüzde 21.74

HP: Yüzde 17.08

TDP: Yüzde 8.35

DP: Yüzde 7.91

YDP: Yüzde 6.21

TKP: Yüzde 2.43

MDP: 0.08



Kesin seçim sonuçlarının sabahı bulması beklenirken partiler de umutlu bekleyiş devam ediyor.

Bugüne kadar seçmenler 5 seçim bölgesinde, kendi bölgelerinden çıkacak milletvekilleri için oy kullanıyordu ancak bu yıl bölgeler kaldırıldı ve çarşaf listeye geçildi. 388 adayın isimlerinin de aynı oy pusulasına yazılması nedeniyle 70x49.5 cm boyutlarında poster büyüklüğünde bir pusula ortaya çıktı.







Seçmenler, 3 farklı yöntemle; mühür, mühür artı tercih ve karma sistemiyle oy kullandı. Mühür sistemini kullanan seçmenler partilerine 'evet' mührü vurdu. Mühür artı tercih sisteminde seçmenler, partilerinin milletvekili sıralamasını da belirledi. Karma sistemi ise, parti ayrımı yapmadan, 50 milletvekilinin tek tek belirlenmesine olanak veriyor. Seçmenler, beğendikleri milletvekillerinden, en az 24 en fazla 50 adaya oy verdi.