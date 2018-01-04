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Kirli algı operasyonu sonrası 'ten bir açıklama daha

Sözcü gazetesinin başlattığı kirli algı operasyonuna nden sonra de katıldı. Alçak provokasyonla ilgili 'ten bir açıklama daha geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı , Diyanet’in “Kızlar 9, erkekler 12 yaşında buluğ çağına girer” tanımlarının çarpıtıldığını söyledi.

Kirli algı operasyonu sonrası Diyanetten bir açıklama daha

Sözcü gazetesi İşleri Başkanlığı üzerinden 28 Şubat kafasıyla kirli ve art niyetli çarpıtma operasyonu başattı. Ardından Cumhuriyet ve de provokasyon kervanına katıldı. O bilindik taktiklerle bilindik korkuları yaratmaya çalıştılar. Hürriyet gazetesi haberleriyle ve yazarlarıyla tam gaz çarpıtma ve algı operasyonu yaptı. Gazetenin yazarları ve Ayşe Arman olmayan bir açıklama sanki varmış gibi Diyanet'e tepki gösterdi ve karalamaya çalıştı. Doğan medyası toplumda bir tepki oluşsun diye yalanı büyüttü. Diyanet, 'Böyle bir açıklama yapılmadı' demesine rağmen yalanlarından ve algı operasyonundan vazgeçmediler, "Diyanet, 9 yaşındaki kız evlenebilir dedi" yalanına devam ettiler.

DİYANET'TEN BİR AÇIKLAMA DAHA
Öte yandan Diyanet'ten devam eden kirli algı operasyonları sonrasında bir açıklama daha geldi. Başkan Keleş, "Bu insanlıkla ahlakla bağdaşmaz.Diyanet'in görüşü, bir kız 17, erkek 18 yaşından önce evlenmemeli. Kimse çocuğunu 9-10-15 yaşlarında evlendirmemeli. Bu İslam'a aykırıdır yönünde" dedi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı , çocuk yaştaki evlilikle ilgili görüşlerini şöyle açıkladı:

HANGİ VİCDAN EVLENDİREBİLİR
"Bırakın 9-10 yaşı bir çocuk 15 yaşında da evlenmemeli, evlendirilmemeli. Yapılan tanım biyolojik bir tanımdır ve buluğ çağına girmeden kimsenin evlendirilmemesi gerektiğini anlatıyor. Bir çocuk 9 yaşında buluğ çağına girdi diyelim hangi vicdan onu evlendirebilir. Bu kadar yanlış bir düşünce olabilir mi? Bu eleştiriler ne ahlaka, ne insanlığa sığar. Diyanet çocuk yaşta evlilikleri engellemek için yıllardır çaba harcıyor. Bu konuda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile bir sürü çalışmamız oldu. Şimdi kim çıkıp bizi suçlayabilir? 1917 yılında Aile Hukuku Kararnamesi yayınlandı. Bu kararname tamamen İslam fıkhından kaynağını alıyor. Orada evlilikte alt sınır kızlarda 17, erkeklerde 18'dir. Diyanet de her zaman bunu savundu. Bir kişi psikolojik olarak hazır değilse evlenmemeli. Bu yaşlardan önce kim hazır olabilir? Bir kişi anne ve baba olmanın sorumluluğunu taşıyabilmeli. Aksi halde toplumda sorunlar ortaya çıkar. Hiç kimse çocuğunu 9-10 hatta 15 yaşında evlendirmemeli. Bunu düşünmek bile büyük yanlıştır."
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe 09:52
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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ayhnkrblt ayhnkrblt

bu gavurlar hakkında neden işlem yapılmıyor hala. bunların bu algıları gına geldi artık.

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evet0
hayır0
cevapla 04.01.2018 13:16
ihsan ihsan

kızalrın 9 erkeklerin 12 yaşında buluğa erdiğği tıbbi bilgi nasıl inkar edebilirsiniz ama işiniz gücünüz çarpıtma aynı ağbabalarınız aqbd medyası gibi zaten Yahudi medyasısınız

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evet0
hayır0
cevapla 04.01.2018 11:45
Murat Kara Murat Kara

Buluğ çağı ile akıl baliğ olması aynı şey değildir. Dinimizin önceliği aklın baliğ yani olgun olmasını esas alır. Nikahta da aklın baliğ olması esastır. Kim bunun tersini düşünüyorsa İslama iftira atıyor demektir. Nikah yaşı biraz da toplumdan topluma değişir. Bizim kültürümüzde çocuk yaşta evlilik hoş karşılanmaz zaten. Bu suni gündemin amacı ne ola ki?

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evet0
hayır0
cevapla 04.01.2018 11:12
muratt_799 muratt_799

ey yy İslam düşmanı Ahmet hakan ahiret var ömür kısaa

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evet0
hayır0
cevapla 04.01.2018 11:02
Izmirli Izmirli

Allahin laneti onlarin uzerinde olsun dicem ama diyemicem bir musluman olarak sadece diyorum ki Aallah islah etsin . Carpitmayin milletin akliyla oynamayin herkesin akli kuvetli degildir

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evet0
hayır0
cevapla 04.01.2018 10:17
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