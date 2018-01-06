ÜCRETSİZ ÖRGÜT PROPAGANDASI
Beşiktaşlılar'ın ücretsiz olarak faydalandığı, pazar yerlerine servis yapan otobüslerde FET Ö kasetleri dinletildiği ve örgüt propagandası yapıldığı iddia edildi.
Yolsuzluk yaptığı iddiaları üzerine Hazinedar, CHP Parti Meclisi'nce disipline de sevk edilmişti. CHP yönetimince oluşturulan İlhan Cihaner'in başkanlığındaki komisyon tarafından hakkındaki yolsuzluk iddiaları mercek altına alınan Hazinedar hakkında hazırlanan rapor işleme konulmadı. Rapor Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından sümenaltı edildi. Kılıçdaroğlu'nun bu rapor için "Bir kopyası bile olmayacak" talimatı verdiği iddia edildi.
ÖRGÜT BAĞLANTISI BİTMEDİ
Belediye bürokratlarına, satın almaları FETÖ'nün finansörü firari işadamı Akın İpek'in İpek grubundan yapmaları talimatı verdi. Aynı dönemde Hazinedar'ın yönlendirmesiyle FETÖ'nün kapatılan Bank Asya'sının bölge müdürü ve bir şube müdürü belediyeye gelerek Beşiktaş Belediyesi'nin kasasındaki paranın bir bölümünün kendi bankalarına yatırılmasını talep etti. FETÖ'ye bağlı İpek Medya grubuna el konulduğunda ilk destek açıklamaları Murat Hazinedar'dan geldi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra yurt dışına çıkışı yasaklanan Hazinedar, örgütle bağlantısını bu tarihten sonra da kesmedi. 15 Temmuz'un ardından polislikten atılan bazı emniyet mensupları Hazinedar tarafından Beşiktaş Belediyesi'nde güvenlik personeli olarak işe girdi. Müfettiş raporlarında ayrıca 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra Beşiktaş Belediyesi'ne ait pazar yerlerine vatandaşların taşınması için kullanılan otobüslerde FETÖ lideri Fetullah Gülen'in kasetlerinin çalındığı bilgisine yer verildi. 15 Temmuz'dan 1 gün önce Londra'ya giden Hazinedar'ın yakın çevresine darbe kalkışmasından kısa bir süre önce "2 ay içinde büyükşehir belediye başkanı olacağım" dediği iddiaları da müfettiş raporlarında yer aldı.
MAL VARLIĞINDAKİ GİZEMLİ ARTIŞ
2014 yılındaki yerel seçimlerde belediye başkanı seçilen Murat Hazinedar, mal varlığındaki artışla da tartışma konusu olmuştu. Göreve gelmeden önce 21 bin lira vergi ödeyen Hazinedar'ın göreve geldikten bir yıl sonra edindiği 5.5 milyonluk mal varlığı ile 750 bin lira değerindeki arazi aracı Range Rover satın aldığı iddiaları gündeme gelmişti. Hazinedar iddialara "Göreve başladığımda toplam mal varlığı 52 milyon lira olan bir avukat ve iş adamıydım" yanıtını vermişti. 2014'te mal beyanında bulunan Hazinedar gayrimenkullerini, sahibi olduğu 'ORGİ Taşıt Muayene' firmasının tamamını Alman-İngiliz-Türk ortaklığı olan TÜVTÜRK'e 17 milyon dolara satarak aldığını ileri sürmüştü.
Zafer ŞAHİN
kalan karakter 1000
bu güne kadar başta tutulduğu yanlış ilk darbe sonrası içeri alınması lazımdı
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