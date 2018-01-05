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Erdoğan, üyelerini ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ının 'da ikamet eden üyelerini kabul etti.

Erdoğan, Osmanlı hanedan üyelerini ağırladı

, resmi temaslarının ardından Türkiye'nin Büyükelçiliğine geçti. Burada, ının 'da ikamet eden üyelerini kabul eden Erdoğan, ayrıca Fransa Ulusal Meclisi Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Stephane Teste ve Senato Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Josiane Costes ile eski Fransa Adalet Bakanı ve Avrupa Parlamentosu Üyesi Rachida Dati'yi de kabul ederek görüşmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Türk Toplumu temsilcileri ve Fransa İslam Konseyi temsilcilerini de ayrı ayrı kabul etti. Kabuller basına kapalı gerçekleşti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğine gelişinde vatandaşlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.
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  • 05 Ocak 2018, Cuma 00:40
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