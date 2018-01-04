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'ın darbe girişiminden haberi var mıydı?

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan , 15 Temmuz hain darbe girişiminden bir gün önce ise yurt dışına çıkmıştı.

Murat Hazinedarın darbe girişiminden haberi var mıydı?

İstanbul'un 'li belediyelerinden Beşiktaş'ın Belediye Başkanı İçişleri Bakanlığı kararı gereği görevinden uzaklaştırıldı.

DARBE GİRİŞİMİNDEN BİR GÜN ÖNCE YURT DIŞINA GİTTİ
Darbe olacağı haberini aldığı anlaşılan Hazinedar'ın ani bir karar alarak 14 Temmuz 2016 tarihinde yurt dışına gideceğine dair verdiği dilekçesi ortaya çıkmıştı.

İşte o soruşturmada yer alan önemli belgelerden biri de Murat Hazinedar'ın Beşiktaş Kaymakamlığı'na 14 Temmuz 2016 tarihinde yazdığı ve yurt dışına çıkmak için izin istediği dilekçe.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe 21:36
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ihpus ihpus

Chp'nin tutulacak hiç bir şeyi kalmadı ! fetönün Türkiye'deki ofisi durumunda..

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 04.01.2018 23:14
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