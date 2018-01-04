İstanbul'un CHP'li belediyelerinden Beşiktaş'ın Belediye Başkanı Murat Hazinedar İçişleri Bakanlığı kararı gereği görevinden uzaklaştırıldı.
DARBE GİRİŞİMİNDEN BİR GÜN ÖNCE YURT DIŞINA GİTTİ
Darbe olacağı haberini aldığı anlaşılan Hazinedar'ın ani bir karar alarak 14 Temmuz 2016 tarihinde yurt dışına gideceğine dair verdiği dilekçesi ortaya çıkmıştı.
İşte o soruşturmada yer alan önemli belgelerden biri de Murat Hazinedar'ın Beşiktaş Kaymakamlığı'na 14 Temmuz 2016 tarihinde yazdığı ve yurt dışına çıkmak için izin istediği dilekçe.
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Chp'nin tutulacak hiç bir şeyi kalmadı ! fetönün Türkiye'deki ofisi durumunda..
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