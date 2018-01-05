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Çarkçı parti!

'li vekil , geçtiğimiz yıl Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden el çektirilmesini isterken, bugün tam da aksini savunuyor.

Çarkçı parti!

Cumhuriyet Halk Partisi () milletvekili 'nun tweet'leri kafaları karıştırırken, kendi kafasının da bir o kadar karışık olduğunu ortaya koyuyor.

İçişleri Bakanlığından Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Belediye Meclisi üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil'in Anayasa'nın 127'nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda görevden uzaklaştırıldığı dün bildirilmişti.

MEVZU AYNI MEVZU, TWEETLER FARKLI
Bunun üzerine paylaşımda bulunan vekil Erdoğdu, "Her belediyemiz halkın her kurşunun hesabını verecek... Ancak... Hırsızlara teslim olmayacağız... Faşizme boyun eğmeyeceğiz... Katiller bizi yıldıramayacak... Sandıkta aldığımıız masada teslim etmeyeceğiz..." dedi.

Oysa tam da görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinadar hakkındaki iddialarla paralel tarihteki twitlerinde kendisinin durumdan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Erdoğdu'nun da bildiği duruma rağmen, CHP'nin bu konuyu neden sümenaltı ettiği merak konusu.
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  • 05 Ocak 2018, Cuma 12:35
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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murat murat

buda chp nin dhkp c li örgüten devşirdiği adamı

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evet7
hayır0
cevapla 05.01.2018 14:24
ihpus ihpus

Minareyi çalanlar her sefer KILIF bulamazlar.

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evet4
hayır0
cevapla 05.01.2018 13:50
mustafa. mustafa.

tam bir firildak milletvekilinin basta kisiligi olmali özu sözu bir olmali .

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evet7
hayır1
cevapla 05.01.2018 13:25
fırat23 fırat23

chp linin üç hali. başlarken şişe ortadayken ve bitmeye yakın

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evet9
hayır1
cevapla 05.01.2018 13:12
KARTAL KARTAL

BANA BABALARINI SÖYLE BENDE ÇOCUKLARININ NE MAL OLDUGUNU SÖYLÜM...............

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır1
cevapla 05.01.2018 12:43
Haberin tüm yorumlarını okuyun (5 yorum)

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