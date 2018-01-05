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Günlerdir konuşulan yüzbaşı adliyeye yüzünü kapatarak geldi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay’da vurulan ve kahraman ilan edilen, ancak geçtiğimiz hafta terör örgütü üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma subayı , adliyeye getirildi.

Günlerdir konuşulan yüzbaşı adliyeye yüzünü kapatarak geldi


, 28 Aralık 2017'de, Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler'e, 'cü olduğunu itiraf etmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmıştı.
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  • 05 Ocak 2018, Cuma 11:32
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