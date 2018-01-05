Yüzbaşı Burak Akın, 28 Aralık 2017'de, Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler'e, FETÖ'cü olduğunu itiraf etmiş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmıştı.
Günlerdir konuşulan yüzbaşı adliyeye yüzünü kapatarak geldi
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay’da vurulan ve kahraman ilan edilen, ancak geçtiğimiz hafta terör örgütü FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın, adliyeye getirildi.
Etiketler: Yüzbaşı Burak Akın , kara kuvvet komutan , FETÖ , Ankara
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