İşte Ahmet Kekeç'in "Eski Cumhurbaşkanı bizi neyle korkutuyor?" başlıklı bugünkü yazısı:

İran'daki olaylar bir "dış müdahaleyi" kaçınılmaz hale getirir mi?

Son zamanlarda böyle yorumlar okuyoruz: Karışıklıkların bitmemesi ve maazallah bir iç savaşa evirilmesi durumunda, alesta bekleyen güçler bir müdahaleye gerek duyabilirmiş.

İran konusunda ahkâm kesenler, bunu "doğal ve olması gereken bir sonuç" gibi sunabiliyor. Kimse de çıkıp, "Ne müdahalesi? Hangi güçlerin buna hakkı var?" diye sormuyor.

Bu güçlerin "Amerika-İsrail konsorsiyumu" olduğunu söylemeye gerek bile yok.

Bu iki ülkeden gelen açıklamalar, müdahale seçeneğinin devreye sokulabileceğini söylüyor.

Müdahale için de, elbette, şartların oluşması gerekiyor: "İç savaş" müdahale için en uygun bahane...

İran'daki karışıklıkların iç savaş dönüşmesini bekleyen ve murat eden Amerika'nın konuyu BM'ye taşıyacağını açıklaması, istikbaldeki müdahale için zemin yoklaması anlamına geliyor belki de.

Ben "müdahale" diyorum, siz "işgal" anlayın.

FETÖ darbesi başarılı olsaydı, daha doğrusu darbenin ilk evresi FETÖ lehinde gelişseydi, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan devreden çıkarılabilseydi, Türkiye sonu belirsiz bir iç karışıklığa itilecekti ve bu da bir "dış müdahale"yi tetikleyecekti.

Mesela, dost ve müttefik NATO ülkeleri durumdan vazife çıkarabilecekti... Temenniler ve "beklentiler" bu yöndeydi.

İyi de, bazı güçler, yabancı ülkelerdeki iç karışıklıkları müdahaleyle bastırma ve bunu "açık işgale" dönüştürme hakkını nerden alıyor? Ve biz niçin bu soruyu yüksek sesle soramıyoruz?

Dün Hüseyin Gülerce yazdı...

Ben atlamışım.

Daha doğrusu, kötüye yormadığım için, ima edilen şey üzerinde düşünmemişim.

Sayın eski Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, Bahçeşehir Üniversitesi'nde konuşmasında şu uyarıyı yapmış: "Hepimizin evimizin içini düzene koymamız gerekir. Bunu koymadığımız süre içerisinde, gün gelir ya insanlar ayaklanır veya dış müdahale kaçınılmaz hale gelir."

Hüseyin Gülerce, bu açıklamayı, "demokrasi dışı müdahalelere meşruiyet kılıfı getiren cuntacıların" sözlerine benzetiyor.

Ben neye benzeteceğimi bilemedim.

Çok kötü, çok üzücü, hatta çok talihsiz bir açıklama.

Konuşmanın tamamına baktım.

Kendi kendime şu soruyu sordum: Sayın Abdullah Gül buraya nasıl geldi?

Bütün bir siyasi hayatını "garanticilik" üzerine kurmuş eski Cumhurbaşkanı bize ne söylemeye çalışıyor?