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Her kumpasa bir dizi

Tahşiye'de kumpas davasının gerekçeli kararında, Samanyolu TV'deki 'Tek Türkiye, Kollama' gibi dizilerle örgüt üyelerine şifreli talimatlar verildiği ve kamuoyunda algı operasyonu yapıldığı anlatıldı.
  • 05 Ocak 2018, Cuma 11:26
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