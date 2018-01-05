Her kumpasa bir dizi

Tahşiye'de kumpas davasının gerekçeli kararında, Samanyolu TV'deki 'Tek Türkiye, Kollama' gibi dizilerle örgüt üyelerine şifreli talimatlar verildiği ve kamuoyunda algı operasyonu yapıldığı anlatıldı.
Tahşiye'de kumpas davasının gerekçeli kararında, Samanyolu TV'deki 'Tek Türkiye, Kollama' gibi dizilerle örgüt üyelerine şifreli talimatlar verildiği ve kamuoyunda algı operasyonu yapıldığı anlatıldı.
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