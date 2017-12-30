Yüzsüzbaşı

Tarihler 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde Türkiye, darbe ihanetiyle karşılaştı. Darbenin en sıcak noktalarından biri de Genelkurmay Karargahı'ydı. O gece FETÖ'cü hainler karargahı basıp komutanları etkisiz hale getirmeye çalıştı. Onlar arasında dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak da vardı. Çolak, bu olaydan saatler önce hareketlenme olup olmadığını denetlemek için Kara Havacılık Komutanlığı'na gidip inceleme yaptı. O kritik gece de Orgeneral Çolak'ın koruma müdürlüğünde ise Özel Kuvvetler mensubu olan Yüzbaşı Burak Akın vardı. Denetlemenin ardından Orgeneral Çolak, Karargah'a giriş yaptı. Yanında koruması Akın vardı. Bu sırada Çolak, darbeciler tarafından derdest edilip yere yatırıldı. Bunu gören Yüzbaşı Akın da komutanının etkisiz hale getirilmesine engel olurmuş gibi yaparak kahramanlık rolü oynadı. Ardından Yarbay Halit Kazancı tarafından bacağından vurularak yaralandı. Bu anlar karargahın kameralarına saniye saniye yansıdı. Orgeneral Çolak'ı kurtarmak için vurulan Yüzbaşı Burak Akın, daha sonra kahraman ilan edilerek madalya bile aldı.





Burak Akın, darbe gecesi Orgeneral Çolak'la beraber karargaha giriş yaptı. Bu sırada kapıda bekleyen darbeci, ayağına bir el ateş etti.



ÖRGÜT İMAMLARINI AÇIKLADI

Ancak Orgeneral Güler Kara Kuvvetleri Komutanı olunca komutanlıktaki yakın çalışma ekibinde revizyona giderek Akın'ı yanından uzaklaştırdı. Bu sırada FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. Zanlıların yeni iletişim metodu olan ankesörlü ve kontörlü telefonlardan irtibat yöntemini kullandığı saptandı. Yüzbaşı Burak Akın'ın da örgüt ile irtibatlı olduğu anlaşıldı. Akın, soruşturmayı öğrenince gözaltı paniği yaşadı. Hemen komutanının yanına gidip "FETÖ konusunda sakladığım bir şeyler var" itirafını yaptı. Durumun ciddiyetini anlayan komutan Akın'ı, emniyete yolladı. İtirafçı olan Akın'ın 17-18 defa ankesörlüden irtibat kurduğu anlaşıldı. Hakkında yürütülen soruşturma sonrası "itirafçılık" kılıfına sarılan Yüzbaşı Akın'ın, bu yöntemle FETÖ zanlısı olmaktan kurtulmaya çalıştığı belirtildi. Akın'in ilk ifadesinde ise kendisinden sorumlu olan örgüt imamlarının isimlerini verdiği açıklandı. İlk incelemede ise Akın'ın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmadığı tespit edildi.





Akın, ateş sonrası yere yığıldı. Komutanlar derdest edilirken o hastaneye kaldırıldı. Ve 1.5 yıl sonra bu kahramanlığın sahte olduğu anlaşıldı.



Ahmet TOPAL- Erkam ÇOBAN