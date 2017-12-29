 ;
Yol Durumu
  1. Yasak aşk dehşeti
  2. Fay canına!

Yüzbaşı Akın 'örgüt imamları'nın ismini verdi

Ankara Emniyet Müdürlüğüne üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in koruma subayı 'ın emniyetteki sorgusu sürüyor.

Yüzbaşı Akın örgüt imamlarının ismini verdi

Ankara Emniyet Müdürlüğüne Fetullahçı Terör Örgütü () üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı 'ın emniyetteki sorgusu devam ediyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 27 Aralık'ta Ankara Emniyet Müdürlüğüne giderek FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden Akın'ın sorgusu sürüyor.

Akın'ın, ifadesinde, kendisinden sorumlu olan örgüt imamlarının isimlerini verdiği öğrenildi. İlk incelemelerde ise Akın'ın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmadığının belirlendiği tespit edildi.

Burak Akın, eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın da koruma müdürüydü.
Etiketler: ,
  • 29 Aralık 2017, Cuma 16:14
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar