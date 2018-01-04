'Yaş' kararı

Yüzbaşı Burak Akın, 15 Temmuz gecesi Genelkurmay’daydı. Ayağından vurulunca kahramanlık rolü oynadı. Ancak FETÖ ile irtibatı anlaşılınca korumalığını yaptığı Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in karşısına çıktı. Gözyaşları içinde “FETÖ üyesiyim. Örgüt baskısından bıktım” diyerek ağladı.
Tarihler 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde Türkiye, darbe ihanetiyle karşılaştı. Darbenin en sıcak noktalarından biri de Genelkurmay Karargahı'ydı. O gece dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Özel Kuvvetler mensubu olan koruması Yüzbaşı Burak Akın'la karargaha giriş yaptı. Bu sırada Çolak, darbeciler tarafından derdest edilip yere yatırıldı. Bunu gören Yüzbaşı Akın da komutanının etkisiz hale getirilmesine engel olurmuş gibi yaparak kahramanlık rolü oynadı. Ardından bacağından vurularak yaralandı. Orgeneral Çolak'ı kurtarmak için vurulan Yüzbaşı Burak Akın, daha sonra kahraman ilan edilerek madalya bile aldı. Ancak Akın 1.5 yıl sonra teslim olup FETÖ'cü olduğunu anlattı.
Orgeneral Yaşar Güler
120 KİŞİLİK MAHREM LİSTESİNDE İtirafın perde arkası da ortaya çıktı. Kripto FETÖ'cü Akın, 28 Aralık'ta koruma müdür yardımcılığını yaptığı Orgeneral Güler'in makam odasına giriş yaptı. Gözyaşları içinde, "Ben de FETÖ'cüyüm. Bugüne kadar sakladım ama artık örgüt baskısından bıktım. İntihar etmek istiyorum" diyerek ağladı. İtiraf üzerine Güler'in talimatıyla Hukuk Müşaviri Mehmet Yüzbaşıoğlu durumu Ankara Başsavcılığı'na anlattı. Akın sorguya alındı. Soruşturma kapsamında FETÖ'cü olduğu belirlenen ve hala görevde bulunan 120 civarında asker olduğu anlaşıldı. Akın'ın da bu şüpheliler arasında yer aldığı ortaya çıkarıldı.
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