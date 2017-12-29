Bylock tuzağı ile ilgili yeni KHK geliyor!

Yayımlanacak yeni Kanun Hükmünde Kararname ByLock tuzağından tahliye olanların işe dönüşünü içerecek. ByLock tuzağı kurulduğu anlaşılan kişiler için yeni bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) geliyor.
YENİ KHK İLE TAHLİYE OLANLARIN İŞE İADESİ SAĞLANACAK
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 bin 480 GSM numarasının irade dışında ByLock'a yönlendirildiğini açıklamıştı. Yönlendirme olduğu belirlenen kişilerin tahliyesine başlanmıştı.
Ayrıntılar geliyor...
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