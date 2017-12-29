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' tuzağı' ile ilgili yeni geliyor!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'cülerin geliştirdiği Mor Beyin yazılımı ile iradeleri dışında 11 bin 480 kişinin 'a yönlendirildiğini açıklamıştı. Daha sonra ise tahliyeler başladı. Şimdi de ByLock tuzağı ile ihraç edilenlerin işlerine dönmesi için yeni çıkarılacak.

Bylock tuzağı ile ilgili yeni KHK geliyor!

Yayımlanacak yeni Kanun Hükmünde Kararname tuzağından tahliye olanların işe dönüşünü içerecek. ByLock tuzağı kurulduğu anlaşılan kişiler için yeni bir Kanun Hükmünde Kararname () geliyor.

YENİ KHK İLE TAHLİYE OLANLARIN İŞE İADESİ SAĞLANACAK
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 bin 480 GSM numarasının irade dışında ByLock'a yönlendirildiğini açıklamıştı. Yönlendirme olduğu belirlenen kişilerin tahliyesine başlanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...
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  • 29 Aralık 2017, Cuma 15:30
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