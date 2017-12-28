FETÖ'nün Bylock tuzağı için kullandığı programlar

'ByLock'ta FETÖ'nün kurduğu tuzakların da izi siliniyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 bin 480 cep telefonu numarasının iradeleri dışında FETÖ'nün tuzağı ile ByLock IP'lerine yönlendirildiğini açıkladı. Bu durumda olup da halen tutuklu bulunan bin 250 kişinin tahliyesi gündemde. Ayrıca yapılan inceleme sonucunda FETÖ'nün Bylock tezgahı için kullandığı tuzak programların isimleri de belli oldu.

FETÖ'nün tuzak programları tespit edildi

Bylock'a yönlendirilen 11 bin 480 numaraya, MİT ve Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun tespitleri eşleştirilerek ulaşıldı. Bu numaralardan bazılarının çeşitli kamu ve özel şirketler üzerine kayıtlı olduğu görüldü. Bazı kişilerin 2 telefon numarasının olduğu ve numaranın birinin FETÖ'nün kurduğu kumpasla ByLock'a yönlendirildiği anlaşıldı. Ancak aynı kişiye ait diğer numaradan da ByLock çıktı. Bu kişiler listeden çıkarılmadı.

Tuzak programlardan bazıları şöyle: "Namaz vakti, Kıble bulucu, Best Free Music, Freezy Müzik, Bul Dinle, Freezy Play Free Music Online, Mor German Engslish Dictionary, En ucuz Fiyat Mor, Almanca-Türkçe Sözlük, Araba2.com."

TUZAĞI FİRARİ ESKİ TÜBİTAK ÇALIŞANI KURDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tuzak programı yazan kişinin firari eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz'ın ekibinde yer alan Kemalettin Cengiz Erbakırcı olduğunu belirledi. Erbakırcı'nın söz konusu tuzağı, Mor Beyin adlı uygulama ile gerçekleştirdiği bildirildi. Hakkında FETÖ'den yakalama kararı bulunan Erbakırcı'nın, darbe girişiminden 4 gün sonra yurtdışına kaçtığı bilgisine ulaşıldı.