İşte o yazılımını yapan FETÖ'cü TÜBİTAK çalışanı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, ByLock konusunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kocaman, FETÖ'nün gerçek ByLock kullanıcılarının tespitini engellemek için 11 bin 480 kişinin GSM numarasının kullanıcılarının iradeleri dışında ByLock IP'lerine yönlendirildiğinin tespit edildiğini söyledi.

MOR BEYİN YAZILIMINI YAPAN TÜBİTAK ÇALIŞANI FETÖ FİRARİSİ KEMALETTİN CENGİZ ERBAKIRCI

Kocaman, örgütün bunu eski TÜBİTAK çalışanı ve FETÖ firarisi Kemalettin Cengiz Erbakırcı'nın geliştirdiği Mor Beyin adlı uygulama ile gerçekleştirdiğini açıkladı. FETÖ firarisi yazılım uzmanı Yasin Alpen'in de Özbakırcı ile birlikte çalıştığı ve FETÖ firarisi olduğu belirtiliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman açıklamasında, "Bylock yönlendirmelerini yapan eski bir TÜBİTAK çalışanı olan Kemalettin Cengiz Erbakırcı. Bu şahıs 15 Temmuz darbe girişiminden 4 gün sonra yurt dışına kaçmış" dedi.





(Mor Beyin yazılımını yapan FETÖ firarisi Kemalettin Cengiz Erbakırcı)

"BAŞKA DELİL YOKSA 1000 KİŞİNİN TAHLİYESİ TALEP EDİLECEK"

Başsavcı Kocaman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Farklı illerde bulunan 1000 kişi hakkında ise başka bir delil yoksa tahliyelerinin talep edilecek" dedi.

