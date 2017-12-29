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(A-584) Komutanlığı’na törenle teslim edildi

Tersanesi’nin inşa ettiği (A-584) Kurtarma ve Yedekleme gemisi bugün İstanbul’da gerçekleştirilen törenle Türk ne törenle teslim edildi.

TCG AKIN (A-584) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na törenle teslim edildi

gemisinin teslimatı Müsteşarlığı resmi twitter hesabından duyuruldu. Aynı maksatla kullanılan gemisi Temmuz ayında envanterine katılmıştı.

TCG AKIN, kasım ayında envanterden çıkan TCG Akın yerine görev yapacak. Emekliye yeni ayrılan TCG AKIN Gemisi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 47 yıl hizmet etmişti. 2. Dünya Savaşı sırasında ABD'de USS Greenlet adıyla inşa edilen denizaltı arama kurtarma gemisi, 1970 yılında Türk donanmasına katılmıştı.
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  • 29 Aralık 2017, Cuma 15:44
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