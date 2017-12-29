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Sadece Türkiye'ye gönderdiler! 'dan gelen...

’da eğitimlerini tamamlayan Ulusal Ordusu üyesi 75 kadın subay, törenle belgelerini aldı. Afganistan Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü Tümgeneral, “Kadın personelimizi yurt dışına, başka ülkelere gönderemiyoruz. Güvenimiz size tam olduğu için kadın askerlerimizi buraya gönderdik” dedi.

Türkiye ve arasındaki ikili ilişkiler kapsamında Afganistan Ulusal Ordusu üyesi 75 kadın subaya, 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 9 hafta süren eğitim verildi. Türk Silah Kuvvetleri'nden () 28 eğitmen ile Afganistan Ulusal Ordusu'ndan 2 idari subay, Afgan subaylara personel yönetimi ve insan kaynakları, maliye ve lojistik (ulaştırma, ikmal ve bakım) konularında eğitim verdi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadın subaylara, 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Afganistan Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü Tümgeneral Mohammad Asheq Gharib ile Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'nın katıldığı törende belgeleri verildi. Eğitimde farklı alanlarda dereceye girenlere, protokol üyeleri tarafından ödül verildi.
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  • 29 Aralık 2017, Cuma 15:26
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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S&#220;PER T&#220;RKİYE 2071 SÜPER TÜRKİYE 2071

ben afrikada bile bir savunma paktı olmasına razıyım.sudan,libya,tunus farketmez güçlü bir afrika ordusu kurulabilir.afganistan ve pakistan arasında bir polis teşkilatı kurulabilir.tıpkı isviçre,avusturya,almanya gibi olabilir.artık terrör yeryüzünden silinebilir.bunun için askeri eğitim ve silah yeterlidir.silah satın ve daha iyisini yapın olay budur.türkiyedeki askeri savunmayı birleştirin.güçlü savunma güçlü ordu ve ülke demekdir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 29.12.2017 15:59
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