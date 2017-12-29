Türkiye ve Afganistan arasındaki ikili ilişkiler kapsamında Afganistan Ulusal Ordusu üyesi 75 kadın subaya, Antalya 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 9 hafta süren eğitim verildi. Türk Silah Kuvvetleri'nden (TSK) 28 eğitmen ile Afganistan Ulusal Ordusu'ndan 2 idari subay, Afgan subaylara personel yönetimi ve insan kaynakları, maliye ve lojistik (ulaştırma, ikmal ve bakım) konularında eğitim verdi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadın subaylara, 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Afganistan Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü Tümgeneral Mohammad Asheq Gharib ile Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'nın katıldığı törende belgeleri verildi. Eğitimde farklı alanlarda dereceye girenlere, protokol üyeleri tarafından ödül verildi.