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'Mor Bey’in çöktü

'cü "" isimli bir yazılım üretti. İçine gizlice yükledi. 11 bin kişi anlamadan bu programı indirdi. Hain kumpası, Ankara Başsavcılığı çökertti

Mor Bey’in çöktü
'nün " tuzağı" ortaya çıktı. Savcılığın tespitlerine göre, TÜBİTAK'ta çalışan örgüt elemanı , "" adlı bir yazılım yaptı. ByLock'u da bunun içine sakladı.

İnsanlar, namaz saati ya da şarkı indirdiğini sandı. Bilmeden By- Lock'u da aldı! Mağdurlar 11 bin 480'e çıktı. Bin kişi tutuklandı. Soruşturma sulandırıldı! Ama Savcılık, bombayı patlattı:
Mor Beyin ile ByLock'a yönlendirilen bin kişinin , haklarında ba şka hiç bir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz!

İŞTE O PROGRAMLAR

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KEMALETTİN CENGİZ ERBAKIRCI
1981'de Kayseri'de doğdu.
Samanyolu Eğitim Kurumları'nda okudu.
1996'da TÜBİTAK 4. Bilim Olimpiyatı'nda 3.'lük elde etti.
Android ve Java üzerinde uzmanlaştı.
17/25 Aralık'tan sonra TÜBİTAK'tan istifa etti.
15 Temmuz'dan 3 gün önce yurt dışına kaçtı. Amsterdam'da yaşıyor.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
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