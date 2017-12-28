'Mor Bey’in çöktü

İnsanlar, namaz saati ya da şarkı indirdiğini sandı. Bilmeden By- Lock'u da aldı! Mağdurlar 11 bin 480'e çıktı. Bin kişi tutuklandı. Soruşturma sulandırıldı! Ama Savcılık, bombayı patlattı:
Mor Beyin ile ByLock'a yönlendirilen bin kişinin , haklarında ba şka hiç bir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz!
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KEMALETTİN CENGİZ ERBAKIRCI
1981'de Kayseri'de doğdu.
Samanyolu Eğitim Kurumları'nda okudu.
1996'da TÜBİTAK 4. Bilim Olimpiyatı'nda 3.'lük elde etti.
Android ve Java üzerinde uzmanlaştı.
17/25 Aralık'tan sonra TÜBİTAK'tan istifa etti.
15 Temmuz'dan 3 gün önce yurt dışına kaçtı. Amsterdam'da yaşıyor.
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