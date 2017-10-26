Akşener'e ilk günden şok! Suç duyurusu yağıyor

Meral Akşenir'in kurduğu İyi Parti'ye Bursa'dan itiraz geldi. Osmangazi Yörük Türkmen Derneği üyeleri, İyi Parti'nin kayı boyu oğuzların bayrağını kullandığını söyleyerek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Osmangazi Yörük Türkmen Dernekleri Genel Başkanı Dinçer Akyel, "Dün İyi Parti diye bir siyasi parti kuruldu. Meral Akşener başkanlığında kurulan partinin ismi oğuzların kayı boyu bayrağını simgeleyen bir durumla karşı karşıyayız. Yörük Türkmen Dernekleri olarak tarih boyunca kayı boyunun bayrağını bir siyasi partinin adı olarak kullanılmasından rahatsızız. Düşmanlık, ayrıştırıcı bir noktaya gelmeden, toplumun değerlerini ayırmadan, bölmeden biran önce bu durumdan vazgeçmelerini istiyoruz. Partilerini yeni bir isim bulmalarını istiyoruz. Biz suç duyurusunda bulunacağız" dedi.







KAYI BOYU DERNEĞİ DE ŞİKAYET ETTİ

Sadece logo ve slogan değil, parti logosunun zemininde kullanılan gök mavisi renk ve partinin isminde kullanılan fontun Kayı Boyu'nun işaretinde kullanılan fonta benzemesi Kayı Boyu Derneği'ni harekete geçirdi. Partiye suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayan Dernek Başkanı Kazım Duman, partinin yazılışının kayı damgası olduğunu söyleyerek, "Dünyaya mal olmuş bir damganın böyle bir şekilde kullanılmasına karşıyız. Beni çok kişi aradı ve rahatsız olduklarını ifade etti" dedi.

YASAKLANACAK MI?

Meral Akşener öncülüğünde kurulan partinin ismi (İYİ) Oğuzların 24 boyundan biri olan Kayı Boyu'nun bayrağıyla büyük bir benzerlik gösteriyor.

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96/1 maddesinde yer alan isim ve logolarla ilgiliyasaklarda 'Türk devletlerine ait topluma mal olmuş bayrak, amblem ve flamalar da siyasi partilerce kullanılmaz' ibaresi yer alıyor.

Madde 96 – (Değişik birinci fıkra : 19/6/1992 - 3821/8 md.) Anayasa Mahkemesince temelli kapatılan veya siyasi parti siciline kayıtlı bulunan siyasi partilerin isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri işaretleri aynen veya iltibasa mahal verecek şekilde başka bir siyasi partice kullanılmayacağı gibi, daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait topluma mal olmuş bayrak, amblem ve flamalar da siyasi partilerce kullanılmaz. (2) [(2) 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan "ve benzeri işaretleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "aynen veya iltibasa mahal verecek şekilde" ibaresi eklenmiştir.]

Ortaya çıkan bu benzerlik ve kanunda yer alan madde sonrası bu durumla ilgili nasıl bir süreç izleneceği ve partiyle ilgili herhangi bir hukuki işlem yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

İZMİR'DEN İYİ PARTİ'YE KAPATMA DAVASI

Fetullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformuna bağlı Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER), Meral Akşener'in yeni kurduğu İYİ Parti'nin kapatılması dilekçe verdi. TAY-DER, savcılığa sunduğu dilekçesinde, parti isminin Kayı Boyu'nun simgesine benzemesine dikkat çekerken, yine içerikte Siyasi Partiler Kanununa aykırı olarak kurulduğu belirtildi.

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in merakla beklediği partinin ismi, düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıtılmıştı. Yeni partinin ismi İYİ Parti olduğu açıklanırken, partinin adı bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Parti isminin Kayı Boyu'na benzediği ifade edilirken, Akşener ve partinin kurucular kurulu üyeleri bugün Anıtkabir'i ziyaret etti. Akşener, partinin amblemi ve logosuna yönelik eleştirilere, "İlgiye bağlıyorum" şeklinde cevap verdi.

PARTİYE KAPATMA DAVASI

Öte yandan, yeni kurulan partiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fetullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformu'na bağlı Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER), Meral Akşener'in yeni kurduğu İYİ Parti'nin kapatılması dilekçe verdi. TAY-DER'in avukatı Ela İlden kapatma davasına ilişkin hazırladığı dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına sundu. TAY-DER, savcılığa sunduğu dilekçesinde, parti isminin Kayı Boyu'nun simgesine benzediğine dikkat çekti. Yine dernek kapatma davası dilekçesinde, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 96'ıncı maddesine göre tarihte Türklere mal edilen herhangi bir simge ya da bayrağı parti logosu olarak kullanmasının kesin şekilde yasak olduğu belirtildi.

BİR KURUCUNUN KAYI BOYU İLE İLGİLİ PAYLAŞTIKLARI DİLEKÇEDE

TAY-DER dilekçesinde, parti kurucular kurulunda bulunan bir ismin sosyal medya hesabından paylaştıklarını da ayrıntılı bir şekilde sundu. Dernek, kişinin Kayı Boyu ve bayrağını paylaşarak partiye atıfta bulunduğunu ve bu durumun kanıt olarak kullanabileceğine dikkat çekildi.

Dernek dilekçesinde ayrıca, "Anayasa Mahkemesince temelli kapatılan veya siyasi parti siciline kayıtlı bulunan siyasi partilerin isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri işaretleri aynen veya iltibasa mahal verecek şekilde başka bir siyasi partice kullanılmayacağı gibi, daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait topluma mal olmuş bayrak, amblem ve flamalar da siyasi partilerce kullanılmaz. Parti Genel Başkanlığına Meral Akşener adlı şahsın seçildiği İYİ Parti adlı siyasi partinin logosunun aşağıdaki fotoğrafta da görülen '8 ışınlı (huzmeli) Güneş' olduğu belirtilmiş ve bu logo kamuoyuna resmî ağızlardan deklare edilmiştir. Yanı sıra Oğuz Türklerinin Kayı Boyu'nun resmini sunduğumuz simgesi ve aynı zamanda bayraklarının flaması da sanki mezkur partinin gayri resmi logosu imiş gibi pervasızca kullanılmakta; bu kullanım ve paylaşım sadece sıradan parti üyeleri ile sınırlı kalmamakta, partinin kurucu üyeleri başta olmak üzere tepe üyelerince de açık ve net şekilde kullanılmaktadır" denildi.

DİRİLİŞ DİZİSİNDEN ÖRNEKLERDE VERİLDİ

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı: "Uzun süredir TRT'de gösterimde olan Diriliş Ertuğrul adlı dizi filmde de Kayı Boyu Türklerinin simgesi kabaca IYI şeklinde ve tabi tarihi motiflere de uygun olarak gösterilmekte; bu nedenle tarih şuuru yüksek çok sayıda vatandaşımız araba camlarından parmaklarındaki yüzüklerine kadar bu sembolü geniş şekilde ve gururla kullanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğunu da kuran Kayı Boyu Oğuz Türklerinin simgesi ve bayrak flaması, 2 ok ve 1 yay figüründen oluşur, Türk ve Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bu bilgi bütün tarihi kaynaklarda bu şekilde geçmekte olup hiçbir tereddüte mahal yoktur. Bu logolar, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 96/1 maddesinde yazılı 'daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait topluma mal olmuş bayrak, amblem ve flamalar da siyasi partilerce kullanılmaz' yasağını açıkça çiğnediğinden siyasi partiler hukukuna mugayirdir. Nitekim Kanun maddesinin esbâb-ı mûcibesini destekler şekilde millî hassasiyeti yüksek vatandaşlarca yanlış algılamaya sebebiyet verebilecek ve neticede diğer partiler yönünden haksız rekabete sebep olacak bir tutum sergilendiği açıktır."