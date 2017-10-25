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Akşener'i parlatma görevini Doğan medyası üstlendi

, sini kurduğunu yaptığı toplantıyla duyurdu. FETÖ'nün çıkarlarına hizmet etmek için kurulan partiye ve Akşener'e Batı'nın ilgisi zaten malum, Türkiye'de de Akşener'i parlatma görevini Doğan medyası üstlendi. Doğan medyasının hem Türkçe hem İngilizce olarak Akşener'in parti kurmasını müjde verir gibi okuyucularına duyurması dikkatlerden kaçmadı.

Akşeneri parlatma görevini Doğan medyası üstlendi

FETÖ tarafından MHP'yi ele geçirme görevi verilen bu planında başarısız olunca, FETÖ'ye ve arkasındaki güçlere hizmet edecek kurma çalışmalarına başlamıştı. Akşener, partisini kurduğunu bugün yaptığı toplantıyla duyurdu. Kurulan yeni partinin adı İyi Parti olarak duyurulurken bir gece önceden ortaya çıkan logosu tartışmalara sebep olmuştu. Logoda FETÖ etkileri olduğu ortaya çıktı.

FETÖ'cülerin ve Batı'daki odakların büyük ilgi gösterdiği Akşener'in yeni partisini Türkiye'de parlatma ve tanıtma görevini ise Doğan medyası üstlendi. Öyle ki Doğan medya elindeki tüm olanaklarla Akşener'in tanıtımını yaptı. CNNTÜRK, Akşener'in konuşmasını dakika dakika canlı yayınladı. Sosyal medya hesaplarından Akşener'in sözlerini okuyucularına anlık olarak paylaştı.


Doğan medyası özellikle İngilizce olarak da Akşener'i tanıtıp paylaşmaktan geri kalmadı. Sanki Batı'daki malum odakların gözüne sokulmak için yapılan bu parlatma hareketi de dikkatlerden kaçmadı.





Hürriyet'in İngilizce versiyonu olan Hürriyet Daily News Akşener'in parti kurmasını böyle duyurdu.




Hürriyet'in de Akşener'e olan ilgisi gözlerden kaçmadı. Hürriyet, yeni partinin logosunun belli olmasını müjde verir gibi okuyucularına duyurdu.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba 11:44
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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metin metin

hayirli olsun

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cevapla 25.10.2017 12:52
İRFAN İRFAN

KAYI AMBLEMİNE BENZETİLEN BU İSİME BİR KAYI BOYUNDAN GELEN OLARAK ŞİDDETLE İTİRAZ EDİYORUM. GÜNEŞ MISIRIN TANRISI RA'DAN ONLARA UYAR AMA IYI KAYIDIR KULLANAMAZLAR.!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.10.2017 12:06
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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