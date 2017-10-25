Akşener'i parlatma görevini Doğan medyası üstlendi

FETÖ tarafından MHP'yi ele geçirme görevi verilen Meral Akşener bu planında başarısız olunca, FETÖ'ye ve arkasındaki güçlere hizmet edecek yeni parti kurma çalışmalarına başlamıştı. Akşener, partisini kurduğunu bugün yaptığı toplantıyla duyurdu. Kurulan yeni partinin adı İyi Parti olarak duyurulurken bir gece önceden ortaya çıkan logosu tartışmalara sebep olmuştu. Logoda FETÖ etkileri olduğu ortaya çıktı.

FETÖ'cülerin ve Batı'daki odakların büyük ilgi gösterdiği Akşener'in yeni partisini Türkiye'de parlatma ve tanıtma görevini ise Doğan medyası üstlendi. Öyle ki Doğan medya elindeki tüm olanaklarla Akşener'in tanıtımını yaptı. CNNTÜRK, Akşener'in konuşmasını dakika dakika canlı yayınladı. Sosyal medya hesaplarından Akşener'in sözlerini okuyucularına anlık olarak paylaştı.





Doğan medyası özellikle İngilizce olarak da Akşener'i tanıtıp paylaşmaktan geri kalmadı. Sanki Batı'daki malum odakların gözüne sokulmak için yapılan bu parlatma hareketi de dikkatlerden kaçmadı.











Hürriyet'in İngilizce versiyonu olan Hürriyet Daily News Akşener'in parti kurmasını böyle duyurdu.









Hürriyet'in de Akşener'e olan ilgisi gözlerden kaçmadı. Hürriyet, yeni partinin logosunun belli olmasını müjde verir gibi okuyucularına duyurdu.



