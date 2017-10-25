Akşener'in partisinde skandal isim

Meral Akşener yeni partisini kurduğunu açıkladı. FETÖ'ye hizmet etmek için kurulan partinin Kurucular Kurulunda yer alan isimlerin bağlantıları da ortaya çıkmaya başladı. Parti simgesinden, seçilen isimlere ve sloganına kadar birçok eleştirinin hedefi olmuştu. Partide tartışmalı bir isim de eski Tuğgeneral Ali Lapanta.





İyi Parti'nin kurucu üyelerinden Ali Lapanta

ŞÜPHELİLER ARASINDA

Emekli Korgeneral Lapanta'nın adı 25 Mart 2009'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden dönemin BBP Genel Başkanı Muhsin Yazcıoğlu'nun dosyasında geçiyor.





O zaman Tuğgeneral rütbesiyle Adana Jandarma Bölge Komutanı olan Ali Lapanta, kendi isteğiyle Adana'dan Kahramanmaraş'a giderek arama kurtarma çalışmalarına katılmakla ve çalışmaları engelleyerek enkaza geç ulaşılması ve helikopterdekilerin ölmesinden sorumlu tutuluyor.

ŞEHİT GAZETECİNİN EŞİ İSYAN ETTİ

Öte yandan Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinde olan ve hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş de Ali Lapanta'nın İyi Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer almasına isyan etti.

Güneş, Twitter sayfasından konuyla ilgili; "Yazıcıoğlu suikastinde 8 yildir supheli olarak adi geçen Ali Lapanta hiç mi duymadiniz? Iyi parti oluyum, derken kötü baslamisiniz yola." ifadelerine yer verdi.





Güneş, "Yazıcıoğlu suikastinde 8 yildir süpheli olarak adi geçen Ali Lapanta hiç mi duymadiniz? Iyi parti oluyum, derken kötü baslamisiniz yola." diyerek Akşener'in partisine tepkisini dile getirdi.



Bu tepsini dile getirmesinin ardından şehit gazetecinin eşine Akşener destekçileri twitterda küfür yağdırdı ve yeni partilerini karalamakla suçladı.







Yasemin Güneş'in tweetini paylaşarak tepkisine dikkat çeken gazeteci Nedim Şener küfür eden 'İyi Partililere' ise böyle cevap verdi.



