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Akşener'in partisinde skandal isim

sini kurduğunu açıklayan , partisine kurucu olarak skandal bir ismi aldı. suikastinde arama çalışmalarını engellediği için şüpheli konumuna düşen o dönemin bölge komutanı , 'nin Kurucular Kurulu'nda yer aldı.

Akşenerin partisinde skandal isim

sini kurduğunu açıkladı. FETÖ'ye hizmet etmek için kurulan partinin Kurucular Kurulunda yer alan isimlerin bağlantıları da ortaya çıkmaya başladı. Parti simgesinden, seçilen isimlere ve sloganına kadar birçok eleştirinin hedefi olmuştu. Partide tartışmalı bir isim de eski Tuğgeneral .


İyi Parti'nin kurucu üyelerinden Ali Lapanta

ŞÜPHELİLER ARASINDA
Emekli Korgeneral Lapanta'nın adı 25 Mart 2009'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden dönemin BBP Genel Başkanı Muhsin Yazcıoğlu'nun dosyasında geçiyor.

O zaman Tuğgeneral rütbesiyle Adana Jandarma Bölge Komutanı olan Ali Lapanta, kendi isteğiyle Adana'dan Kahramanmaraş'a giderek arama kurtarma çalışmalarına katılmakla ve çalışmaları engelleyerek enkaza geç ulaşılması ve helikopterdekilerin ölmesinden sorumlu tutuluyor.

ŞEHİT GAZETECİNİN EŞİ İSYAN ETTİ
Öte yandan 'nun helikopterinde olan ve hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş de Ali Lapanta'nın 'nin kurucu üyeleri arasında yer almasına isyan etti.

Güneş, Twitter sayfasından konuyla ilgili; "Yazıcıoğlu suikastinde 8 yildir supheli olarak adi geçen Ali Lapanta hiç mi duymadiniz? Iyi parti oluyum, derken kötü baslamisiniz yola." ifadelerine yer verdi.



Güneş, "Yazıcıoğlu suikastinde 8 yildir süpheli olarak adi geçen Ali Lapanta hiç mi duymadiniz? Iyi parti oluyum, derken kötü baslamisiniz yola." diyerek Akşener'in partisine tepkisini dile getirdi.

Bu tepsini dile getirmesinin ardından şehit gazetecinin eşine Akşener destekçileri twitterda küfür yağdırdı ve yeni partilerini karalamakla suçladı.



Yasemin Güneş'in tweetini paylaşarak tepkisine dikkat çeken gazeteci Nedim Şener küfür eden 'İyi Partililere' ise böyle cevap verdi.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba 12:38
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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h&#252;seyin hüseyin

Bu partiden hayır gelmez,en başında kadük oldular,

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evet0
hayır0
cevapla 25.10.2017 15:31
yunaklı yunaklı

Su sivilleri anlamak mümkün değil. Bu general ve albaylar da ne görürler. Bunların kabiliyeti sadece tel örgüsü içindedir. Hiç bir özellikleri yoktur.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.10.2017 15:04
ihsan ihsan

işte şaibelileri hep toplamış

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.10.2017 13:23
serdar serdar

tüm şüpheli isimleri yanında toplar, sonra sözde atatürkçü, eski asker, sağdan soldan karışık yapıp siyasi istikrar ve hızlanan fetö çözülmelerini durdurma harekatına başlarlar.

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evet0
hayır0
cevapla 25.10.2017 13:12
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