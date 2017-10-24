 ;
Yol Durumu
  1. Ragıp Soylu sordu ABD'li sözcü saçmaladı!
  2. H'it'ler kafas

Akşener'den FETÖ ürünü

Pensilvanya'dan gelen emirle 'in kurduğu yeni nin su belli oldu. Dikkat çeken özellik ise bugüne kadar FETÖ tarafından kullanılan logolarla aynı olması...

Akşenerden FETÖ ürünü logo

Pensilvanyalı terörist Fetullah Gülen'in 'koruyup sahip çıkın' dediği , FETÖ'den aldığı destekle, Devlet Bahçeli'yi devirip yerine geçmek istedi fakat başarılı olamadı. Akşener'in örgüt mensuplarıyla sıkı ilişkide olduğu da ortaya çıktı. Ardından Akşener kurdu. Akşener'in partisinin su da belli oldu.



FETÖ ÜRÜNÜ LOGO
Eski SAT komandosu Ali Türkşen Twitter hesabından Meral Akşener'in kuracağı partinin logosunu paylaştı. Etrafında sekiz çizgi bulunan güneş şeklindeki parti logosu dikkat çekti. Bir diğer dikkat çeken durum ise FETÖ desteğiyle seçimlerde kullanılan partilerin logolarıyla benzerlik gösteriyor. 1 Kasım seçimleri öncesinde kurdurulan Toplumsal Uzlaşma, Reform ve Kalkınma Partisi'nin (TURK Parti) logosu da 8 çizgili güneşti. Anayasa değişikliği için yapılan referandumda hayır kampanyası yapan CHP'nin kullandığı logo da yine güneş görseliydi.


Aynı zamanda teröristbaşı Feto "Güneş Doğacak" diye şiir yazmıştı...​

Meral Akşener'den FETÖ salvoları
Etiketler: , ,
  • 24 Ekim 2017, Salı 23:06
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar