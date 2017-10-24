Pensilvanyalı terörist Fetullah Gülen'in 'koruyup sahip çıkın' dediği Meral Akşener, FETÖ'den aldığı destekle, Devlet Bahçeli'yi devirip yerine geçmek istedi fakat başarılı olamadı. Akşener'in örgüt mensuplarıyla sıkı ilişkide olduğu da ortaya çıktı. Ardından Akşener parti kurdu. Akşener'in partisinin logosu da belli oldu.







FETÖ ÜRÜNÜ LOGO

Eski SAT komandosu Ali Türkşen Twitter hesabından Meral Akşener'in kuracağı partinin logosunu paylaştı. Etrafında sekiz çizgi bulunan güneş şeklindeki parti logosu dikkat çekti. Bir diğer dikkat çeken durum ise FETÖ desteğiyle seçimlerde kullanılan partilerin logolarıyla benzerlik gösteriyor. 1 Kasım seçimleri öncesinde kurdurulan Toplumsal Uzlaşma, Reform ve Kalkınma Partisi'nin (TURK Parti) logosu da 8 çizgili güneşti. Anayasa değişikliği için yapılan referandumda hayır kampanyası yapan CHP'nin kullandığı logo da yine güneş görseliydi.







Aynı zamanda teröristbaşı Feto "Güneş Doğacak" diye şiir yazmıştı...​



