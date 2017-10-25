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o tweetleri sildi

'ye ait bir kolejin görselinin bulunduğu tweeti sildi.

Meral Akşener o tweetleri sildi

İyi Parti ismiyle yeni bir parti kuran 'in Twiter'da sildiği tweet gözlerden kaçmadı.

Gülen'in elinin alçıdan yapılmış bir modeli çıkan 'ye ait 'ne ait bir görseli paylaşan Akşener, daha son bu tweeti sildi.

Yamanlar koleji FETÖ'nün ilk açtığı okullardan olması sebebiyle örgüt içinde büyük öne sahip ve örgütün önemli merkezlerinden birisi.





YAMANLAR KOLEJİ'NDE NE YAŞANMIŞTI?
Gizli bir odası ortaya çıkarılan FETÖ'ye ait İzmir'deki okulda Fethullah Gülen'in elinin alçıdan bir modeli de bulundu.

Okuldan yetişen Harp Okulu mezunlarının örgüte bağlılık yemini ettiği belirtilen bu gizli odada, daha sonra Gülen'in alçıdan elini öpüp başlarına koydukları öne sürülmüştü.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba 13:20
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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TUNCAY KAHVECİ TUNCAY KAHVECİ

Rabbim bu hainleri kahhar sıfatıyla kahreylesin....AMİN

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 25.10.2017 14:16
ihsan ihsan

fetö nün okullarınna sahip çıkacak demekki meral

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 25.10.2017 13:22
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