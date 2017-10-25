Meral Akşener o tweetleri sildi

İyi Parti ismiyle yeni bir parti kuran Meral Akşener'in Twiter'da sildiği tweet gözlerden kaçmadı.
Gülen'in elinin alçıdan yapılmış bir modeli çıkan FETÖ'ye ait Yamanlar Koleji'ne ait bir görseli paylaşan Akşener, daha son bu tweeti sildi.
Yamanlar koleji FETÖ'nün ilk açtığı okullardan olması sebebiyle örgüt içinde büyük öne sahip ve örgütün önemli merkezlerinden birisi.
YAMANLAR KOLEJİ'NDE NE YAŞANMIŞTI?
Gizli bir odası ortaya çıkarılan FETÖ'ye ait İzmir'deki okulda Fethullah Gülen'in elinin alçıdan bir modeli de bulundu.
Okuldan yetişen Harp Okulu mezunlarının örgüte bağlılık yemini ettiği belirtilen bu gizli odada, daha sonra Gülen'in alçıdan elini öpüp başlarına koydukları öne sürülmüştü.
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Rabbim bu hainleri kahhar sıfatıyla kahreylesin....AMİN
fetö nün okullarınna sahip çıkacak demekki meral
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